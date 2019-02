Un premier Noir haut gradé dans le service des pompiers d’Halifax

Le pompier Corey Beals a récemment été promu au plus haut grade accordé à un pompier noir dans les 265 années d'histoire du service d'incendie d'Halifax, en Nouvelle-Écosse.

Il est l’un des trois pompiers qui ont été promus aux nouvelles fonctions de chefs adjoints le 29 janvier. Il est ainsi devenu le premier Noir nommé à la haute direction du service.

Il devient ainsi responsable des interventions du service en milieu rural, et il siège désormais à côté des autres membres de la haute direction lors des prises de décision.

Corey Beals dit être extrêmement fier de sa réussite personnelle. Sa nomination est surtout une occasion pour la communauté noire et toute la municipalité régionale d’Halifax de voir que le service d’incendie évolue, ajoute-t-il.

Le service commence à se diversifier grâce à une campagne de recrutement dynamique, affirme M. Beals. Il explique qu’une barrière symbolique vient de tomber avec sa nomination.

Corey Beals a toujours eu un plan de carrière

Durant son enfance, Corey Beals observait souvent les pompiers volontaires de North Preston s’entraîner derrière la maison familiale. Comme tous les garçons, dit-il il était fasciné par leur équipement et leur travail. C’est ainsi qu’il a eu envie de devenir pompier lui aussi.

Des membres de la brigade des pompiers volontaires de North Preston ont inspiré Corey Beals à entreprendre une carrière en ce domaine. Photo : Gracieuseté de Corey Beals

Corey Beals a passé dix ans comme pompier volontaire avant d’entreprendre sa carrière au service d’incendie municipal, en 1997.

Il a continué à se former au métier en suivant des cours et en obtenant des certifications. Il a été promu capitaine en 2008 et chef de district en 2013.

J’ai toujours eu un plan , affirme Corey Beals.

Dès le début en 1997, il disait à ses coéquipiers qu’il deviendrait un jour chef du service d’incendie. Pour les autres recrues, dit-il, c’était une blague. Mais il a persévéré et il aspire toujours à atteindre le sommet.

Corey Beals détient une maîtrise en administration publique de l’Université Dalhousie. Il a aussi remporté un prix d’excellence en 2017 pour ses efforts de promotion de la diversité et de l’inclusion dans le service d’incendie.

Une période « intéressante » pour le service d’incendie

Ses connaissances en matière de lutte contre les incendies, ses qualités de direction et son expérience bénéficieront au service d’incendie, affirme le chef Ken Stuebing.

Ken Stuebing estime que le service connaît une période intéressante. La promotion accordée à M. Beals est un grand jour pour le service, dit-il.

L’équipe de direction se diversifie, explique Ken Stuebing, ce qui aide à combattre certains préjugés et à améliorer la perception du public.

Corey Beals en action sur les lieux d'un incendie au North End Diner à Halifax en 2007. Photo : Gracieuseté de Corey Beals

Le cheminement professionnel de nombreux autres Noirs et de femmes dans le service d’incendie d’Halifax a été plutôt difficile.

Peu après avoir été nommé chef du service en 2017, Ken Stuebing a présenté des excuses à Lianne Tessier et d’autres femmes qui ont été victimes de discrimination et de harcèlement pendant des années.

L’ancien chef Doug Trussler a aussi présenté des excuses en 2013 à des pompiers noirs qui subissaient du racisme dans ce milieu de travail.

Le service d’incendie s’efforce de représenter toute la communauté qu’il dessert, souligne Ken Stuebing.

Nadya-Lyse Paré, Chuck Bezanson et Corey Beals ont été nommés chefs adjoints le 29 janvier 2019. Photo : Sean Dewitt

Les deux autres nouveaux chefs adjoints sont Nadya-Lyse Paré et Chuck Bezanson. Mme Paré compte presque 30 ans d’expérience dans le service et elle promeut aussi la diversité. M. Bezanson compte 34 ans d’expérience dans le service. Il a notamment été capitaine et chef de peloton.

Avec les renseignements de Sherri Borden Colley, de CBC