La neige continue sur la côte sud de la C.-B., causant des fermetures d'écoles et des déplacements difficiles

La neige qui continue de tomber sur la côte sud de la Colombie-Britannique provoque des déplacements difficiles et des fermetures d'écoles mardi.

Des accumulations pouvant atteindre 25 centimètres étaient prévues pour la région entre la vallée du Fraser et Whistler, de même que pour la majorité de l’île. Environnement Canada s’attend à ce que les précipitations cessent dans l'après-midi.

Fermeture d'écoles

Des écoles du Conseil scolaire francophone sont partiellement fermées en raison des mauvaises conditions météorologiques et routières. Il n’y a pas de transport scolaire et les parents sont encouragés à garder leurs enfants à la maison.

Les écoles du CSF touchées :

Gabrielle-Roy (Surrey)

Deux-Rives (Mission)

Voyageurs (Langley)

La Vérendrye (Chilliwack)

du Bois-joli (Delta)

des Navigateurs (Richmond)

Pionniers (Port Coquitlam)

André-Piolat (North Vancouver)

Jules-Verne (Vancouver)

Rose-des-vents (Vancouver)

Anne-Hébert et annexes (Vancouver)

des Colibris (Vancouver)

Au-coeur-de-l’Île (Comox)

Mer-et-montagne (Campbell River)

Pacifique (Sechelt)

Océane (Nanaimo)

Beausoleil (Victoria)

Victor-Brodeur (Victoria)

Grands-cèdres (Port Alberni)

Côte-du-soleil (Powell River)

D’autres commissions scolaires fermées

De nombreuses autres commissions scolaires sont touchées par les fermetures, dont celles de Vancouver et du Grand Victoria.

Abbotsford (SD34)

Burnaby (SD41)

Chilliwack (SD33)

Comox Valley (SD71)

Coquitlam (SD43)

Cowichan Valley (SD79)

Delta (SD37)

Greater Victoria (SD61)

Gulf Islands (SD64)

Langley (SD35)

Maple Ridge-Pitt Meadows (SD42)

Mission (SD75)

Nanaimo Ladysmith (SD68)

New Westminster (SD40)

North Vancouver (SD44)

Qualicum (SD69)

Richmond (SD38)

Saanich (SD63)

Sooke (SD62)

Sunshine Coast (SD46)

Surrey (SD36)

Vancouver (SD39)

West Vancouver (SD45)

Des cours annulés

Pour ce qui est des universités et des collèges de la région, le campus de Point Grey, de l’Université de la Colombie-Britannique, tous les campus de l’Université Simon Fraser, BCIT, le Collège Langara, le Vancouver Community College et le Collège Camosun sont fermés. Les campus de l’Université Kwantlen, de l’Université de la vallée du Fraser et de l’Université Capilano ferment également pour la journée.

Sur l'île de Vancouver, l'Université de Victoria est fermée de même que l’Université de l’île de Vancouver, sauf pour son campus de Powell River.

Des retards dans le SkyTrain et à YVR

Le porte-parole de TransLink, Chris Bryan, pense que la situation mardi sera meilleure que la veille dans les transports en commun parce qu'on a ajouté du personnel supplémentaire de même que des trains.

L’aéroport de Vancouver se dit prêt pour une autre journée de neige. Il soutient que sa priorité est d’assurer la sécurité des travailleurs et des passagers « Nous remercions les passagers pour leur patience, alors que nos équipes travaillent à mettre les avions en piste aussi vite que possible dans ces conditions météorologiques », précise un communiqué.