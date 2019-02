Les Oscars ne diffuseront pas la catégorie des courts métrages, dont deux films québécois font partie

Un porte-parole de l'Académie des arts et des sciences du cinéma ( AMPASAcademy of Motion Picture Arts and Sciences ) a annoncé, lundi, qu’en plus de la catégorie du court métrage de fiction, les remises de prix pour la direction photo, le montage, ainsi que le maquillage n’allaient pas être diffusées en direct à la télévision.

Les discours gagnants seront diffusés plus tard au cours du gala et seront également diffusés en direct sur Oscar.com et les comptes des réseaux sociaux de l'Académie.

Cette idée d'annoncer certains des prix lors des publicités a été annoncée en août.

Dans les années à venir, de quatre à six catégories en rotation pourraient être supprimées de la diffusion.

La 91e cérémonie des Oscars sera diffusée sur ABC le 24 février.