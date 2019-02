Nouveau record pour Centraide

Ce montant représente un nouveau record et dépasse de 50 000 $ l'objectif initial fixé à 2,125 millions de dollars.

Centraide a fracassé un nouveau record dans sa campagne de financement annuelle. Photo : Radio-Canada

Le résultat de la campagne de financement a été divulgué ce matin, lors d'un déjeuner protocolaire regroupant environ 200 personnes, dans l’arrondissement de Jonquière.

On est très fier de ça. Je pense que c’est un grand travail des bénévoles et aussi une belle réponse de tous les donateurs individuels et corporatifs dans la région qui ont répondu à notre appel encore une fois , explique Martin St-Pierre, directeur général de Centraide.

L’argent sera distribué à différents organismes de la région, là où les besoins sont les plus grands.

C'est la troisième année de suite que Centraide amasse plus de 2 millions de dollars.

Centraide soutient financièrement 97 organismes au Saguenay-Lac-Saint-Jean.