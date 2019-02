Un nouveau centre ambulancier pour le Nord-Ouest ontarien en 2020

Après 18 ans dans des locaux temporaires de la municipalité de Conmee, les services médicaux d'urgence Superior North s'apprêtent à déménager son centre ambulancier à Kakabeka Falls. Si tout se déroule bien, le nouveau centre coûtera de 500 000 $ à 750 000 $ et ouvrira ses portes en 2020.

C’est quelque chose que nous envisageons depuis plusieurs années , a déclaré le chef des services médicaux d’urgence Superior North, Wayne Gates. Cela remonte à 2001, lorsqu’un camion de transport a détruit notre centre ambulancier de Shabaqua lors d’un accident de la route.

Agrandir l’image Les services paramédicaux seront plus rapides, dit Wayne Gates, le chef des services médicaux d’urgence de Superior North. Photo : CBC / Nicole Ireland

M. Gates ajoute qu’un déménagement à Kakabeka Falls serait très avantageux puisque le centre ambulancier à Conmee n’est pas un lieu idéal .

C’est environ 8 kilomètres à l’ouest de Kakabeka Falls, sur la route transcanadienne. On ne peut aller que dans deux directions […] alors que Kakabeka Falls nous donne accès à cinq routes importantes : le chemin Oliver, la route 590, la route 588 et la Transcanadienne en direction est et ouest.

Selon le chef des services médicaux, le nouvel site permettra de répondre à 220 appels en moins de 12 minutes, plutôt que seulement 60 à l’emplacement actuel.