Rivière-du-Loup dit non aux bouteilles d'eau en plastique

La mairesse, Sylvie Vignet, affirme que cette décision n'aura aucune incidence sur la tenue d'événements par des promoteurs privés sur le territoire de la ville.

Dans les établissements municipaux comme les arénas, on retrouve encore quelques distributrices d'eau embouteillée.

La ville honorera d'abord ses contrats avec les fournisseurs et procédera ensuite graduellement à l'arrêt de la distribution de bouteilles d'eau en plastique dans ces établissements. On a de l’eau qu’on paye quand même assez cher. On a une très bonne eau et on considère qu’on devrait l’utiliser , dit-elle.

Mme Vignet croit toutefois que ce geste doit être posé pour protéger l'environnement. Sincèrement, il faut se le dire, l’eau elles [les entreprises] la prennent où vous pensez ? Elles s’enrichissent avec ça et ce sont des bouteilles qui coûtent une fortune pour l’environnement parce que ce n’est pas biodégradable , mentionne la mairesse.

D'après les informations de Patrick Bergeron