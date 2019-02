Une bordée de neige va s’abattre sur les Maritimes mercredi

Les résidents des Maritimes doivent s'attendre à une tempête qui devrait déverser au moins 20 cm de neige, et peut-être bien plus au Nouveau-Brunswick, mercredi, selon Environnement Canada.

L'accumulation rapide de neige pourrait rendre les déplacements difficiles par endroits, souligne le service météorologique. De la poudrerie risque aussi de réduire la visibilité.

Le Nouveau-Brunswick devrait recevoir de 20 à 40 cm de neige au total avec des vents pouvant atteindre 70 km/h, estime Environnement Canada.

À l’Île-du-Prince-Édouard, la tempête doit déverser de 20 à 30 cm de neige. Du grésil devrait se mêler aux chutes de neige durant l’après-midi. Les rafales pourront atteindre 80 km/h.

En Nouvelle-Écosse, de 15 à 25 cm de neige et de grésil sont prévus pour les régions du nord. Les régions du sud-ouest recevront pour leur part une dizaine de centimètres de neige et de grésil, ainsi que de la pluie verglaçante en matinée et de la pluie.

Les vents les plus forts en Nouvelle-Écosse, qui peuvent atteindre 100 km/h, sont prévus le long de la côte du sud-ouest pour mercredi matin, en même temps que la pluie verglaçante.