Transport scolaire annulé dans l'Est ontarien

Les autobus de plusieurs secteurs de l'Est ontarien ne circulent pas, mardi matin, en raison des conditions routières difficiles qui sont à prévoir en fin de journée.

En prévision de la tempête hivernale qui touchera la région mardi et mercredi, le consortium Student Transportation of Eastern Ontario (STEO), qui dessert le Catholic District School Board et l'Upper Canada District School Board annule le transport scolaire. Toutefois, les écoles demeurent ouvertes.

Même chose du côté du Consortium de transport scolaire de l'Est (CTSE), où le transport scolaire est annulé en raison de la tempête à venir.

Par ailleurs, le transport scolaire est annulé pour les élèves dans les régions suivantes : Merrickville & Kemptville, Brockville, Carleton Place & Almonte, Marionville, Comté de Renfrew (Pembroke & Arnprior), Kingston, Trenton et les élèves en provenance des Comtés unis de Prescott-Russell. Les écoles demeurent toutefois ouvertes.

Les autobus circulent dans le secteur d'Ottawa seulement.

En raison de la tempête annoncée, le Service de police de la Ville d'Ottawa a choisi d'annuler une séance d'information qui devait avoir lieu le mercredi 13 février, justifiant que la sécurité de la communauté est de la plus haute importance.

Impacts en Outaouais

Le transport scolaire n'est pas touché en Outaouais, mardi matin.

Toutefois, la Ville de Gatineau a annoncé la mise en place d'un centre de coordination d'urgence, une mesure habituelle dès qu'au moins 30 cm de neige sont prévus.

Les collectes spéciales d'encombrants et de résidus qui devaient avoir lieu entre le 13 et 15 février inclusivement sont également reportées du 27 février au 1er mars 2019. Toutefois, ces changements ne touchent pas les collectes régulières d'ordures, de recyclage et de compostage.