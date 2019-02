Manifestation de soutien aux Wet’suwet’en lors d'un tournoi autochtone de basketball

Une cinquantaine d’équipes de la Colombie-Britannique et de l’Alaska sont réunies jusqu’à vendredi pour le All Native Basketball Tournament. La plupart des joueurs portent des chandails réglementaires, mais certains ont affiché des chandails noirs avec la mention Wet’suweten en force sur la poitrine et non cédé dans le dos, soit des références au territoire non cédé de la Première Nation du centre de la province. Une équipe est même entrée en salle avec une bannière affichant un message de solidarité envers les chefs héréditaires Wet’suwet’en.

Des joueuses ont affiché sur leur chandail leur solidarité avec les chefs héréditaires Wet'suwet'en. Photo : Radio-Canada / Nicole Oud

Le président du tournoi, Peter Haugan, pense que la politique n’a pas sa place sur le terrain. Nous sommes ici en terrain neutre, pour jouer au basketball avec des dirigeants neutres, et que le meilleur gagne , dit-il.

Nous ne voulons pas d'autre compétition qu’une compétition sportive. Peter Haugan, président du All Native Basketball Tournament

Par le passé, des organisateurs du tournoi ont interdit l’affichage de messages d’opposition à l’industrie du gaz naturel liquéfié par des équipes ou des supporteurs. Peter Haugan estime que les participants sont bien informés des règles concernant les messages politiques pendant la compétition.

La Première Nation des Wet’suwet’en a été au centre de manifestations de solidarité le 8 janvier, lorsque 14 personnes ont été arrêtées à un barrage routier qu’elles avaient monté près de Houston, en Colombie-Britannique. Il s'agissait de contrôler l’accès d’employés de Coast GasLink au chantier d’un gazoduc qui doit transporter du gaz naturel liquéfié des environs de Dawson Creek au port industriel de Kitimat, le long du nord de la côte britanno-colombienne.

Le tournoi de basketball autochtone de Prince Rupert attire des milliers de spectateurs chaque année.

Avec les informations de Nicole Oud et de l’émission Daybreak North.