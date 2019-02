Trois hommes poignardés à Whistler alors qu’ils tentaient d’arrêter une bagarre

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) est intervenue vers 2 h 30 au 4200, Village Square après avoir appris qu’une bagarre avait éclaté dans ce secteur piétonnier. Des passants avaient tenté de s’interposer, selon les témoignages recueillis par la GRC.

Trois hommes, un Ontarien et deux ressortissants étrangers, ont été poignardés et transportés à l’hôpital. L'un d'eux est dans un état critique. L'Ontarien et le troisième homme sont dans un état stable.

La police a arrêté trois hommes sur les lieux de la bagarre. Les suspects ont une vingtaine d’années et viennent de l’agglomération de Vancouver. Ils sont connus de la police.

Les enquêteurs demandent à toute personne qui aurait des informations ou des images au sujet de la bagarre et de l’agression d’appeler la GRC de Whistler, au 604 932-3044.