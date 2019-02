Nouvel investissement au Riotel de Matane

L’ensemble des travaux s’élève à 330 000 $. Ces investissements s’ajoutent aux 10 millions de dollars injectés par le Groupe Riotel Hospitalité dans ses hôtels de Matane, de Bonaventure et de Percé au cours des cinq dernières années.

Le président-directeur général du Groupe Riotel Hospitalité, François Rioux, explique que ce type d'investissement s’impose afin de demeurer compétitif et de répondre aux exigences de la clientèle.

On a eu, dit-il, une croissance de 22 % au cours des trois dernières années. Les investissements réalisés depuis 2014 portent leurs fruits et c’est vrai pour Matane, Percé et Bonaventure. On surpasse les attentes du marché. On accapare une plus grande part de pénétration de nos hôtels par rapport à la compétition. On y croit et ça contribue à la création de plusieurs emplois.

M. Rioux ajoute que la réputation de la Gaspésie est très bonne auprès des touristes et que les beaux étés des dernières années ont contribué à favoriser la destination.

Les aménagements comme le Géoparc à Percé ou des activités comme Nova Lumina à Chandler ont aussi aidé à bonifier l’offre touristique régionale, souligne l’homme d’affaires. Le potentiel y est et il faut y croire , commente M. Rioux qui souhaite que la Matanie puisse à son tour bonifier son offre d’activités ou d’événements touristiques.

Pas seulement l'été

Le Groupe a aussi investi beaucoup dans les dernières années pour aménager des salles de réunions et de congrès dans son établissement de Matane.

Le PDG du Groupe Riotel Hospitalité, François Rioux Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

Là, aussi, les efforts rapportent, selon François Rioux. On croit encore à ce marché. On pense que c’est un marché qu’on va être capable de développer dans des marchés de niche et même à l’extérieur du Québec, ce qu’on travaille avec certains décideurs. On a une région extraordinaire. Quand les gens la découvrent, ils veulent venir malgré les distances.

Le développement de l’établissement de Matane prend aussi une couleur inattendue. François Rioux explique que, depuis quatre ou cinq ans, la baisse de l’achalandage après la saison estivale se fait de moins en moins sentir.

L’organisation de congrès, le centre de santé et la clientèle des circuits en motoneige remplacent la clientèle d’été. L’ensemble du personnel de l’hôtel travaille maintenant sur une base annuelle.

Le Groupe Riotel veut toujours agrandir son réseau avec des établissements à Québec et à Rimouski. Le PDG de l’entreprise confirme qu’il est toujours à l’affût d’une occasion de développement dans l’une et l’autre de ces deux villes.

Le Groupe Riotel Hospitalité emploie un peu plus de 200 personnes à Matane et en Gaspésie.