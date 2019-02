Le Carnaval délaisse les tout-petits, dénoncent des parents

« Deux heures, ça nous a pris deux heures puis on a vraiment étiré, étiré, essayé de trouver où les activités se trouvaient », se désole Cindy Vaillancourt.

La mère d'un bambin de 3 ans quittait le site du Carnaval sur la Grande Allée, bredouille, après avoir traversé un petit labyrinthe de glace, mangé un bâton de tire et pris une photo avec Bonhomme.

« Allez-vous revenir? Non je ne crois pas ».

De toute évidence le charme de Bonhomme n'a pas opéré.

Olivier Pouliot était pour sa part en train de traverser le labyrinthe avec ses deux enfants de 2 et 4 ans quand nous l'avons rencontré.

« Je suis un petit peu mitigé, je trouve que c'est magnifique, mais pour les enfants je pense qu'il manque un petit peu d'activités. »

Le père de famille était nostalgique des glissades sur les plaines d'Abraham. Il croit que ses enfants les auraient appréciées.

De passage à Québec exprès pour le Carnaval, Amanda Gallagher arrivait de Hamilton en Ontario avec son conjoint et leur garçon de 4 ans.

Bien qu'émerveillés par la beauté du site, ils étaient déçus des activités offertes aux enfants de l'âge de leur fils. Ils devront faire preuve de créativité pour l'occuper dans les prochains jours.

Plusieurs autres parents ont choisi de s'exprimer sur la page Facebook du Carnaval à ce sujet.

« Vos thématiques et nouveautés ne sont vraiment pas pour la famille, ce n'est pas positif du tout », affirme un internaute. « Il n'y a rien pour les 2 à 6 ans », souligne une autre.

Le Carnaval réplique

Les commentaires laissés sur les réseaux sociaux sont pris très sérieusement, affirme la directrice générale du Carnaval, Mélanie Raymond.

« Notre offre elle est très très grande autant pour les familles que pour les adolescents », assure-t-elle.

La famille c'est le coeur du Carnaval de Québec depuis toujours, les tout-petits comme les plus grands. Mélanie Raymond, directrice générale du Carnaval de Québec

Questionnée sur les activités pour les plus jeunes, Mme Raymond y est allée d'une énumération.

La cour royale de Bonhomme, le golf avec les pieds, le labyrinthe en glace, le lancer de la hache et les démonstrations de sculpture sur glace sont toutes des activités proposées sur les sites de la Grande Allée.

Sinon, il est aussi possible de participer aux activités des partenaires à Lévis, Limoilou et Charlesbourg, ajoute-t-elle. Elle souligne que la terrasse Dufferin, le Petit Champlain, le Domaine de Maizeret et la Pointe-aux-Lièvres offrent aussi des activités pour la famille.

« C'est sûr que ça dépend d'où les gens partent et c'est quoi leur intention, mais l'offre elle est là puis elle est très grande. »

Le Carnaval de Québec a convoqué la presse mardi pour discuter des ratés connus lors du premier défilé.