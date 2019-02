Faute d'espace, 28 classes modulaires seront déployées à Drummondville

Faute de place, la Commission scolaire des Chênes (CSDC) à Drummondville devra déployer 28 classes modulaires dans trois de ses écoles dès septembre prochain.

Cette mesure exceptionnelle permettra à la Commission scolaire de loger temporairement environ 500 élèves dans deux écoles secondaires et une école primaire.

L'augmentation de la démographie et la révision des indices de défavorisation expliquent principalement cette décision.

La Commission scolaire est toujours en attente d'autorisations pour construire de nouvelles écoles. Elle admet que l'ajout de ces classes modulaires risque de forcer certains élèves à changer d'école.

Ils ne seront pas les seuls si l'on se fie au syndicat de l'enseignement de la région.

Si l'on augmente les élèves dans trois écoles différentes, c'est sûr et certain qu'il va y avoir un déplacement d'enseignants et d'enseignantes dans ces trois établissements-là. C'est un modèle conventionné donc on va s'assurer que ça se fasse correctement.

Guy Veillette, président du Syndicat de l'enseignement de la région de Drummondville