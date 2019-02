Jusqu'à 40 cm de neige à prévoir

Environnement Canada a émis un avertissement de tempête hivernale à compter de mardi après-midi. La tempête devrait durer jusqu'à mercredi après-midi et pourrait apporter jusqu'à 40 cm de neige dans la région d'Ottawa-Gatineau.

Les précipitations devraient commencer vers midi et s’intensifier en fin de journée. Le pire de la tempête devrait frapper Ottawa entre 18 h et minuit, alors que la région pourrait recevoir environ 15 cm en six heures. La prudence sur les routes sera de mise, d’autant plus que les vents causeront de la poudrerie.

C'est garanti qu'on verra de l'ordre de 25 cm. Certaines zones vont en avoir 30, même localement jusqu'à 40, mais probablement pas à Ottawa , prédit Peter Kimbell, météorologue pour Environnement Canada.

Entre 25 et 40 cm de neige sont attendus dans la région au cours des deux prochains jours. Photo : Radio-Canada / Jacques Corriveau

À court terme, M. Kimbell voit mal comment il pourrait se tromper dans ses prévisions. Il s’attend par ailleurs à ce que le transport scolaire soit annulé à plusieurs endroits mercredi.

En date du 11 février, 220 cm sont déjà tombés sur Ottawa cet hiver. Avec la nouvelle tempête, la moyenne annuelle de neige de 236 cm devrait être dépassée.

Bien qu’il soit impossible de savoir la quantité de neige que la région recevra d’ici le mois d’avril, M. Kimbell compare déjà l’hiver actuel à celui de 2007-2008, alors que 433 cm de neige étaient tombés sur la région.

Mieux vaut prévenir que guérir

En raison de la tempête annoncée, le Service de police de la Ville d'Ottawa a choisi d'annuler une séance d'information qui devait avoir lieu le mercredi 13 février, justifiant que la sécurité de la communauté est de la plus haute importance.

On demande aux résidents de faire preuve de prudence s’ils doivent se déplacer en voiture, en vélo ou à pied et de prévoir plus de temps pour leurs déplacements , a rappelé la Ville d'Ottawa par voie de communiqué de presse.

C'est la conduite de mercredi matin qui va être difficile , avertit Luc Gagné, directeur du Service des routes et du stationnement de la Ville d'Ottawa.

Il incite les citoyens qui peuvent le faire à travailler de la maison. Quand on a moins de véhicules sur les routes, on peut [les] déneiger de façon plus raisonnable , explique-t-il.

La Ville d'Ottawa s'apprête à faire face à la plus grande tempête de l'hiver. Photo : Radio-Canada

Même son de cloche du côté de la Ville de Gatineau, qui a annoncé la mise en place d'un centre de coordination d'urgence, une mesure habituelle dès qu'au moins 30 cm de neige sont prévus.

Les collectes spéciales d'encombrants et de résidus qui devaient avoir lieu entre le 13 et 15 février inclusivement sont également reportées du 27 février au 1er mars 2019. Toutefois, ces changements ne touchent pas les collectes régulières d'ordures, de recyclage et de compostage.

Ce qui pourrait s'avérer être la plus grande tempête de l'hiver aura évidemment des conséquences sur les délais de déneigement. Il faudra calculer un peu plus de temps, soit 24 h, pour compléter l'ensemble du territoire de la Ville de Gatineau pour son dégagement , explique Jean Boileau, directeur des communications à la Ville de Gatineau.

La Ville a aussi décidé de reporter au 26 février une conférence sur les commotions cérébrales qui était prévue ce mardi.