Une des plus belles vues de l’île de Vancouver gâchée par une décharge illégale

Des personnes se rendent en haut de Little Mountain, près de Parksville, en Colombie-Britannique, pour se débarrasser de leurs électroménagers, de leurs meubles et de leurs appareils électroniques. Des riverains songent à installer des caméras de vidéosurveillance pour repérer les contrevenants.

Par deux fois, des volontaires du club Rotary local ont nettoyé la forêt qui se trouve au pied de la falaise de Little Mountain, haute de 30 mètres. Ils y ont trouvé des meubles de bureau, des réfrigérateurs, des canapés, des téléviseurs, des matelas et une piscine. Ils ont empaqueté les déchets dans de grands sacs et ont fait appel à un hélicoptère pour les transporter hors de la zone.

Megan Olsen, qui vivait à Parksville quand le premier nettoyage a eu lieu en 2009, est frustrée. Ça ne sert à rien de nettoyer si la décharge illégale continue dit-elle.

Un habitant de la route Little Mountain, Jeff Grognet, raconte que des personnes viennent avec leur camionnette jusqu’au bord de la falaise pour se débarrasser de leurs plus gros déchets. Ce serait même devenu un loisir.

Certains trouvent cela amusant de balancer un réfrigérateur par-dessus une falaise et de le regarder s’écraser en contrebas. Jeff Grognet, riverain de la décharge illégale

La falaise est prisée des touristes, mais aussi de personnes qui se débarrassent de leurs déchets encombrants. Photo : Dean Stoltz/CHEK News

Il y a quelques années, des riverains ont installé une clôture autour du point de vue, raconte Jeff Grognet, mais quelqu’un l’a détruite. Le club Rotary local songe maintenant à installer des caméras de vidéosurveillance.

Megan Olsen, elle, propose une clôture plus sophistiquée, mais elle dit que ni la région de Nanaimo ni le gouvernement provincial ne veulent restreindre l’accès à ce lieu touristique.

Le haut de Little Mountain offre une vue imprenable sur le détroit de Georgia, les montagnes Rocheuses et le parc régional Englishman River. On y accède par la route 19, qui longe la côte est de l’île de Vancouver.

Les déchets s'accumulent, mais pour le ministère des Forêts et des Terres, ils ne constituent pas une menace immédiate pour l'environnement. Photo : Jeff Grognet

Une personne reconnue coupable de dépôt illégal de déchets encourt une peine maximale de 60 jours d’emprisonnement et de 20 000 $ d’amende, selon la loi provinciale Land Act, ou 2000 $ d’amende, selon l’Environmental Management Act.

Le ministère provincial de la Forêt et des Terres dit qu’il fait des constats réguliers de la situation, mais que cette décharge en plein air n’est pas sa priorité parce qu’elle n’est pas une menace directe pour l’environnement.

Pour encourager les habitants à utiliser les décharges publiques, le district régional de Nanaimo a baissé les tarifs de dépôt de déchets il y a quelques années. Il en coûte 6 $ pour se débarrasser d’un appareil électroménager ou d’un meuble.