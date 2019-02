Voir la Coupe Stanley une dernière fois

Dans le cadre des activités du Tournoi international de hockey pee-wee, la Coupe Stanley faisait un arrêt de 24 heures à Québec.

En tout, quelques centaines de personnes se sont déplacées à Place Fleur de Lys pour admirer la Coupe Stanley. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Martin

Quelques centaines de personnes s'étaient déplacées à Place Fleur de Lys pour profiter d’un court moment en compagnie de la coupe.

Quand son tour est venu, Richard Martin s’est finalement approché pour voir briller le « Saint Graal du hockey » et surtout, pour lui toucher.

« C’est le trophée le plus prestigieux, dit-il en souriant. J'avais déjà touché à la Coupe Stanley en 1986 et là, ça me rappelle des souvenirs. Dans le temps, je la voyais bien. »

Cet homme originaire du Saguenay, qui a joué au hockey jusque dans les rangs juniors, est atteint d’une rétinite pigmentaire. Cette maladie dégénérative, qui touche environ 1 Canadien sur 3500, entraîne la perte totale des capacités visuelles.

« Mes yeux se détruisent par l’intérieur, explique M.Martin. Je vais perdre la vue complètement d’ici peut-être quelques années. »

Quand j’ai su que la coupe serait ici, je me suis dit: “Je me déplace, il faut que j’aille la voir”. Parce que ça se peut fort bien que ce soit la dernière fois que je sois capable de la voir. Richard Martin, résident de Québec

De père en fils

Parmi les autres visiteurs, plusieurs partisans des Penguins de Pittsburgh sont présents dont Louis Simard. Il y a une vingtaine d'années, au Château Frontenac, son père Normand et lui avaient pris cette même pose avec la coupe.

Trois générations de Simard entourent la Coupe Stanley: Normand, Louis et le petit Liam Simard. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Martin

Aujourd’hui, avec le petit Liam, ce sont trois générations de Simard qui ont entouré l’imposant trophée pour la photo.

« Je l’avais déjà fait avec mon père quand j’étais plus jeune. Là, j’amène à mon tour fiston. C’est plaisant. La prochaine fois, on va la voir quand les Penguins vont gagner à nouveau. »

Un tour de ville

Les amateurs ont également pu s’approcher de la Coupe Stanley au complexe sportif de Wendake et à l’Entrepôt du hockey en soirée.

En plus de bains de foule, la Coupe Stanley a eu droit à un véritable tour de ville gracieuseté des organisateurs du tournoi de hockey pee-wee.

La coupe a des apparitions au Château Frontenac et sur la traverse Québec-Lévis entre autres.

« On ne pouvait pas espérer mieux, à deux jours de l’ouverture du tournoi, que d’avoir la coupe pendant une journée et d’en faire ce qu’on voulait ou presque, raconte Julie Hamel, responsable des communications du tournoi. On a décidé d’en faire profiter les gens de Québec, mais on voulait aussi que la coupe puisse en profiter. »