À l'approche de la Saint-Valentin, la Capsule Bistro-Cinéma de Sherbrooke revêt les couleurs de l'arc-en-ciel et propose sandwichs LGBT et laits frappés colorés. Pour une journée, le 11 février, l'endroit se proclame « café queer », une première pour la Capsule, et offre en plus d'un menu modifié un espace sécuritaire et confortable pour la clientèle LGBTQ+.

L’idée a commencé à germer dans la tête de Vicky Langlois, propriétaire de la Capsule, après avoir vu une publication sur les médias sociaux réclamant des cafés gais. Un lieu à l’instar des bars pour les LGBTQ+, mais offrant « café, brioches à la cannelle et conversation agréable » plutôt que « personnes intoxiquées et musique forte ».

« Il y a beaucoup de bars, explique Vicky Langlois, mais les bars, c’est 18 ans et plus. Et l’idée des bars, c’est la consommation. Un café, c’est un autre concept, une autre ambiance. »

La propriétaire de la Capsule Bistro-Cinéma, Vicky Langlois Photo : Radio-Canada

Sensibilisée à la cause des LGBTQ+, mais se décrivant comme « personne cisgenre et hétérosexuelle refusant de s’approprier [un tel] événement », Vicky Langlois a contacté les organisateurs de l’organisme « Fière la fête » pour déterminer s’il y avait un besoin pour un tel endroit, à Sherbrooke. Une réponse positive plus tard, Sarah Beaudoin, conseillère en communication et militante LGBTQ+, est entrée en scène et a appuyé Vicky Langlois dans le développement de ce « café queer ».

« Le "café queer", c’est une espace où les gens peuvent être qui ils sont, sans avoir peur de s’afficher, explique Sarah Beaudoin. On a une petite liste musicale un peu plus queer […] ce n’est pas pour faire la fête nécessairement. C’est ouvert aux plus jeunes et aux plus vieux, qui ne s’identifient pas trop aux bars. »

L'événement vise également à briser l'isolement de certaines personnes, soutient Vicky Langlois, qui craignent de fréquenter des endroits publics de peur d'être jugées ou stigmatisées. Elle se rappelle le cas de cet individu qui n'osait même pas se rendre dans commerce pour y retirer de l'argent.

Une personne identifiée comme queer va avoir des malaises dans bien des lieux. L'idée, aujourd'hui, c'est que tu es à l'aise d'être qui tu veux, comme tu veux et tu vas être bien. Vicky Langlois, propriétaire de la Capsule Bistro-Cinéma

C’est justement cette ambiance conviviale et ouverte qui a attiré Alexandre Rainville au « café queer ».

« Partout, tout est de facto hétéro ou plus hétéro. Il n’y a pas de places où on peut assurer que les gens ne sont pas hétéros. Ici, on s’en fout que tu ne sois pas hétéro, pas cis. »

Ça nous permet d’avoir une pause de vivre dans une vie où tout est hétéro de base. Alexandre Rainville, participant au "café queer"

« Café queer » : Une personne queer est un individu qui n’adhère pas à la division binaire traditionnelle des genres et des sexualités (homme-femme, hétérosexuel) et qui s’identifie à une identité de genre ou à une orientation sexuelle marginale ou fluide. Le terme « queer » étant englobant, les deux organisatrices ont préféré utiliser ce terme plutôt que « gai » pour définir l’événement.

La Capsule bistro-cinéma propose un menu modifié pour son café queer. Photo : Radio-Canada

Faire plus tout en faisant peu

Vicky Langlois n’en est pas à son premier événement s’adressant à la clientèle LGBTQ+. Même si elle estime que son bistro demeure un endroit inclusif en tout temps, elle soutient que ces journées-là, elle fait un petit effort supplémentaire pour ne pas définir automatiquement un genre à sa clientèle. « D’habitude, ça ne me dérange pas de dire "Salut, les filles". Mais une journée comme aujourd’hui, non, parce que ça peut brusquer. »

Des plats ont aussi été ajoutés au menu habituel. La propriétaire du bistro a également caché les genres gravés sur les portes de ses toilettes en attendant de les modifier de façon permanente.

« On a lancé un concours. On veut qu’un artiste s’identifiant à la communauté LGBTQ+ nous propose quelque chose pour changer, souligne la propriétaire. Pour intégrer le mot toilette aux portes actuelles. »

La Capsule a modifié l'affiche de ses toilettes pour qu'elles soient non genrées. Photo : Radio-Canada

Vicky Langlois insiste toutefois sur le fait qu'elle ne souhaite pas faire du « café queer » un événement militant, mais simplement promouvoir l’inclusion des diversités sexuelles et de genres tout en conservant le rythme habituel du bistro.

Il n’y a pas grand-chose de spécial aujourd’hui, et je pense que c’est ce qui est important […] Tu viens étudier, tu viens lire, exactement comme dans un café, mais là, en plus, c’est queer. Vicky Langlois, propriétaire de la Capsule Bistro-Cinéma

Les deux organisatrices ne s’étaient pas fixé d’objectif de clientèle pour la journée, mais si l’événement est un succès, elles soulignent qu’il pourrait devenir un événement récurrent.

Un manque d’espaces sécuritaires pour la clientèle LGBTQ+

Ce projet de « café queer » plaît beaucoup à Carole, qui a voulu participer pour « encourager la place » et « avoir d’autres rencontres du genre ».

« Moi, je n’ai pas de difficultés à aller n’importe où [et] je suis dans la catégorie qu’on peut appeler queer, mentionne-t-elle. Mais je suis convaincue qu’un lieu comme cela peut attirer des personnes qui ne sortiraient pas ailleurs […] je suis convaincue que ça doit répondre à une catégorie de personnes qui se sentent stigmatisées dans la société. »

Carole croit également que ce type d’événement peut jouer un rôle pour sensibiliser la population et diminuer les préjugés. Même si elle estime que Sherbrooke est déjà une ville très accueillante pour les personnes LGBTQ+, elle croit, à l’instar de Sarah Beaudoin, qu’il faut augmenter le nombre d’endroits où ils se sentent confortables.

« Il manque beaucoup de safe spaces, se désole Sarah Beaudoin. Des endroits, pas juste pour faire la fête, pas tous dans le même bout de la ville. Cela serait le fun d’avoir des endroits un peu plus disséminés, un peu plus queer. »

Sarah Beaudoin, militante féministe LGBTQ+ et co-organisatrice du café queer Photo : Radio-Canada

Même son de cloche du côté d’Alexandre Rainville, qui rappelle que certaines batailles ne sont pas encore gagnées. Si plusieurs choses se sont améliorées pour les personnes LGBTQ+, elles vivent toujours des situations qui leur rappellent qu’il y a encore du chemin à faire avant que les tabous ne soient éliminés.

« Se faire dévisager parce que tu te promènes main dans la main, dans la rue, avec ton amoureux. Ça arrive encore », déplore-t-il.

Il n’y aura jamais assez de safe spaces. Carole, participante au café queer