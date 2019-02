Un champignon pathogène ramené au pays après des soins à l'étranger

Les autorités de la santé de la Colombie-Britannique mettent en garde contre les risques de se faire soigner à l'étranger après que la présence d'un champignon pathogène résistant aux médicaments eut été détectée chez deux patients de l'Hôpital Royal Columbian de New Westminster, au sud-est de Vancouver.

Les deux patients ont été colonisés par le Candida auris multirésistant, mais ne sont pas infectés. Ils ont été mis en isolation et l’établissement a nettoyé avec soins les endroits qu’ils ont visités, selon la régie de la santé du Fraser.

Ils comptent maintenant parmi la poignée de cas identifiés dans la province depuis 2017.

La codirectrice médicale du Réseau provincial de contrôle des infections (PICNet), la docteure Linda Hoang, dit que la plupart de ces cas sont des voyageurs qui ont subi des traitements à l’étranger, dont des cas de tourisme médical.

« Ce n’est pas seulement un problème en Inde ou dans les pays d’Asie du Sud-est. C’est endémique dans certaines régions des États-Unis et en Europe », explique-t-elle.

« Ces [superbactéries résistantes aux antibiotiques] sont un problème global et la seule façon de savoir qu’elles sont présentes est de s’assurer que les professionnels de la santé sont renseignés et que les résidents sont au courant quand ils vont chercher des soins à l’extérieur de la Colombie-Britannique », soutient Mme Hoang.

Un champignon venu d’ailleurs

Le Candida auris a été détecté pour la première fois au Japon en 2009, mais il a été signalé dans d’autres pays depuis. Il agit comme plupart des autres champignons en causant des infections dans les plaies, le flux sanguin et les oreilles. Toutefois, il est inquiétant, car il est résistant aux antibiotiques et donc difficile à traiter avec les antifongiques disponibles .

Mme Hoang invite les personnes qui se font soigner à l’étranger de consulter leur médecin en Colombie-Britannique à leur retour. De cette façon, il peut effectuer les tests et donner la médication nécessaire en cas de besoin.

Elle avance qu’il faut faire preuve de transparence pour éviter que des superbactéries ne se propagent dans la province.

La codirectrice du PICNet ajoute que la seule façon de véritablement combattre une propagation est de s’attaquer à la surutilisation d’antibiotiques qui permettent aux micro-organismes de devenir résistants. « Nous retenons en quelque sorte une vanne et à moins que ces problèmes ne soient considérés dans ces pays où les antibiotiques sont utilisés avec peu de régulations et de contrôle, on ne peut pas faire grand-chose », conclut-elle.

D'après les informations de Bethany Lindsay, CBC News