La comédie musicale de Sting à Oshawa en soutien aux travailleurs de GM

Le chanteur et les membres de la distribution torontoise de The Last Ship, présenté actuellement au théâtre Princess of Wales de Toronto, offriront un spectacle gratuit jeudi au centre Tributes Communities d’Oshawa.

Sting a écrit la musique et les paroles du spectacle en s’inspirant de ses propres expériences dans une ville anglaise en proie à l’effondrement de son industrie principale, la construction navale.

L’ancien membre du groupe The Police interprète, dans la production, le leader d’un mouvement qui lutte pour la survie de la communauté en construisant un dernier navire.

Le dirigeant du syndicat représentant les travailleurs de l’usine GM à l’est de Toronto a déclaré qu’il existait un parallèle entre les thèmes du spectacle et la menace à laquelle Oshawa est confrontée.

Le président d'Unifor, Jerry Dias Photo : Associated Press / Carlos Osorio

Le président d’Unifor, Jerry Dias, a affirmé par communiqué que Sting avait été un témoin de première main de ce qui arrivait aux familles lorsqu’un secteur clé est détruit.

Il est reconnaissant au chanteur pour son soutien.

Les membres d’Unifor de la région de Toronto bénéficieront d’un accès prioritaire au spectacle de jeudi et les billets seront ensuite mis à la disposition du grand public.