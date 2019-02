Le Lower Fort Garry veut augmenter sa fréquentation

Avec une moyenne de 30 000 visiteurs par an, le site historique du Lower Fort Garry est le deuxième site historique national du Manitoba.

Son taux de fréquentation reste néanmoins bien plus faible que celui de la Fourche.

« C’est une question de proximité. La Fourche est située en plein centre de Winnipeg, avec beaucoup de passages, beaucoup d’hôtels », explique le directeur par intérim de l’unité de gestion du Manitoba de Parcs Canada, David Elias.

Avec les 150 ans du Canada, en 2017, le Lower Fort Garry a connu une augmentation de sa fréquentation de 64 %. Au même moment, à la Fourche, la hausse était de 132 %.

« C’est peut-être le fait qu’il y a un manque à combler dans la promotion du site », avance David Elias.

Il estime également que les lignes de transport vers le site pourraient être améliorées, au même titre que la place du Lower Fort Garry dans les circuits touristiques.

Séduire l'industrie touristique

Selon la vice-présidente de Tourisme Winnipeg, Karen Goossen, cela n’est pas si simple à faire. Avant même de faire la promotion des sites touristiques, dit-elle, il faut réussir à promouvoir Winnipeg.

« La plupart des groupes touristiques se précipitent depuis l’est pour aller voir les Rocheuses, affirme-t-elle. C’est compliqué de les amener à s'arrêter, parce que la plupart de ces parcours sont vendus à un prix fixe. Les faire s’arrêter quelques jours supplémentaires, c’est augmenter le prix du voyage. »

Elle ajoute que, pour les organisateurs de voyages organisés, les sites historiques comme le Lower Fort Garry sont vendus à des groupes précis d’amateurs d’histoires ou d’étudiants.

« On contacte les professeurs d’histoire en Ontario pour les inviter à faire des sorties scolaires à Winnipeg », explique Karen Goossen.

Miser sur l’histoire autochtone

Lieu de signature du traité numéro 1 avec les Premières Nations en 1871, le site historique du Lower Fort Garry veut augmenter la place et la visibilité des Autochtones.

« On travaille avec les sept Nations du traité numéro 1 et les Métis pour discuter du plan de gestion et des programmes d'interprétation. On embauche beaucoup d'étudiants en été. C’est quelque chose qu’on aimerait augmenter », explique David Elias.

Pour Karen Goossen, les ateliers interactifs que propose le site historique sur l’histoire autochtone sont une valeur ajoutée qui correspond au marché touristique actuel.

L'époque où les gens vont au musée, prennent leur photo et vont au lieu suivant est un peu révolu. Les gens veulent davantage de contacts. Ils veulent voir l’envers du décor. Karen Goossen, vice-présidente de Tourisme Winnipeg

Selon elle, ce sont les lieux avec des activités marquantes qui permettent de séduire les organisateurs de voyages touristiques.

Le Lower Fort Garry a été construit vers 1830 par la Compagnie de la Baie d'Hudson. C'est le plus ancien fort en pierre en Amérique du Nord.