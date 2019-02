Le panier d'épicerie des Québécois rempli au tiers de produits ultratransformés

Le panier d'épicerie des Québécois a été scruté à la loupe par l'Institut national de santé publique du Québec, qui y a trouvé qu'encore 30 % de son contenu est composé d'aliments ultratransformés et moins santé, comme les boissons sucrées, les mets prêts à manger et les yogourts aromatisés.

Leur volume d'achat a toutefois diminué de 11 % de 2012-2013 à 2015-2016, les années qui ont été analysées dans l'étude. Pendant ce temps, le volume total des achats alimentaires est resté pratiquement stable.

Au cours des dernières décennies, le recours aux aliments produits en industrie a augmenté au détriment des aliments frais, rappelle l'institut québécois, qui a analysé les achats de nourriture dans les supermarchés et les magasins à grande surface du Québec.

Il s'agit des principaux lieux d'approvisionnement alimentaire des Québécois, est-il indiqué, avec les dépanneurs, qui ne sont toutefois pas inclus dans l'étude. Ne le sont pas non plus les carottes et tomates achetées au marché local, pas plus que les produits vendus par Costco.

Certains de ces produits industriels, nommés aliments ultratransformés, sont typiquement riches en sucres, sodium ou gras saturés. Ils sont donc associés à une alimentation de moindre qualité nutritionnelle et contribuent à l'apparition de maladies chroniques, est-il souligné dans l'étude.

Celle-ci vise à soutenir les travaux visant à freiner la consommation d'aliments ultratransformés ainsi qu'à améliorer leur qualité nutritive.

Les constats suivants ont été faits : les boissons sucrées et les jus de fruits purs sont les deux catégories d'aliments ultratransformés les plus populaires en 2015-2016. Mais les Québécois ont toutefois diminué leur consommation de ces produits chaque année, de 2012-2013 à 2015-2016.

La troisième catégorie d'aliments ultratransformés la plus présente dans le panier d'épicerie moyen est constituée du pain. Le problème avec cet aliment favori et fort pratique? Il est souvent composé de farine raffinée et est riche en sel.

La qualité nutritive des mets prêts à manger, tels que les pizzas, pâtés, soupes, repas congelés et en conserve, aurait également avantage à être améliorée, estime l'institut québécois, puisque beaucoup de Québécois y ont recours : ils occupent la quatrième place des aliments ultratransformés les plus achetés.

Les yogourts aromatisés se classent au cinquième rang et sont 10 fois plus achetés que les yogourts nature, relève l'institut. Ils sont également riches en sucres ajoutés.

« Des études menées dans plusieurs pays, incluant le Canada et dans la province de Québec, ont démontré que plus la proportion de l'apport en énergie provenant des aliments ultratransformés est élevée, plus la qualité globale de l'alimentation se détériore. Au Québec, près de la moitié des calories consommées proviennent des aliments ultratransformés », peut-on lire dans le document.

Par ailleurs, le Canada figure au deuxième rang des plus grands acheteurs d'aliments ultratransformés (kg/personne) dans le monde, après les États-Unis, est-il mentionné dans le document de l'Institut national de santé publique du Québec, qui cite une autre étude.

L'incidence du prix

De 2012-2013 à 2015-2016, le prix moyen par kilo des aliments ultratransformés a augmenté de 8 %, alors que pour l'ensemble des 114 catégories d'aliments étudiées, il n'a augmenté que de 5 %.

Mais dans certains cas, le prix des aliments ultratransformés a baissé, alors que celui des aliments plus frais a augmenté.

Par exemple, les prix du lait nature, des yogourts nature et des fruits frais ont augmenté, pendant que ceux des laits et yogourts aromatisés et des jus de fruits ont diminué.

Mais c'est l'inverse pour d'autres produits : les boissons sucrées sont maintenant plus chères, alors que l'eau plate embouteillée est plus abordable.

En 2015-2016, les boissons sucrées coûtaient plus cher que l'eau plate embouteillée, mais moins cher que le lait nature.

Plusieurs différences régionales ont aussi été relevées.

La catégorie d'aliments la plus achetée varie selon le coin du Québec. Ainsi, au Bas-Saint-Laurent, dans la Capitale-Nationale, en Estrie, en Abitibi-Témiscamingue, en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et en Chaudière-Appalaches, ce sont les légumes frais qui arrivent en tête.

À Montréal, sur la Côte-Nord, dans le Nord-du-Québec et à Laval, il s'agit plutôt de l'eau plate embouteillée.