Un centre de santé mentale pour les jeunes sera construit à Edmonton

Consacré aux enfants et aux adolescents, le nouveau Centre de santé mentale et de lutte contre les dépendances d'Edmonton sera bâti sur le terrain de l'hôpital Glenrose.

Ses premières briques devraient être posées au printemps 2021. Trois ans plus tard, le centre regroupera une clinique sans rendez-vous, un centre de crise, une clinique de 101 lits et un centre de ressources pour les familles.

Les jeunes patients pourront y obtenir des services spécialisés comme des programmes d’enseignements adaptés ou de loisirs thérapeutiques.

Annie Belley, une jeune adulte vivant avec un trouble bipolaire depuis l’adolescence, aurait aimé pouvoir fréquenter un tel centre.

« Dans mes pires épisodes dépressifs, la simple idée de sortir du lit était un combat », raconte-t-elle. « Le fait de devoir appeler six spécialistes et d’aller les consulter dans trois endroits différents, alors que je n’avais pas de moyen de transport… Ça me décourageait juste d’aller chercher les ressources dont j’avais besoin pour m’aider. »

La majorité des problèmes de santé mentale commencent pendant l'enfance, selon le président de l'Hôpital pour enfants Stollery, qui apportera 26 millions de dollars au nouveau centre.

La province prévoit d'investir 200 millions de dollars pour donner vie à ce centre de santé, dont la construction devrait se terminer en 2024.