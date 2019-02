Pas de Maurice renouvelé sur Grande Allée

« C'est le coeur gros que j'ai dû "canceller" le deal avec Denis Pelletier pour le Maurice », a déclaré Charles Kamoun.

« La raison est fort simple, et vous savez que dans les domaines des bars, les financements sont durs à avoir, mon investisseur à la dernière minute m'a coupé le financement et je ne pouvais pas réaliser le projet que j'avais envie de réaliser, avec la hauteur et la grandeur promis à la Ville de Québec », a ajouté le promoteur.

Après 23 années d'existence, Le Maurice Nightclub a fermé ses portes en novembre 2017.

Le Maurice Nightclub était nommé en l'honneur de l'ancien premier ministre du Québec Maurice Duplessis, qui résidait autrefois au 575, Grande Allée Est.