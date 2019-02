Les Roughriders reconduisent leur quart-arrière, Zach Collaros

Le footballeur qui a intégré l’équipe en janvier 2018 a obtenu un contrat d’un an. La saison dernière, le joueur de 30 ans a complété 234 de ses 382 passes totalisant presque 3000 verges et neuf touchés.

Il a gagné 10 des 14 matchs qu’il a commencé comme quart-arrière. Avant de rejoindre les Roughriders, il a joué pour les Argonauts de Toronto et Tiger-Cats de Hamilton.

Zach Collaros a remporté sa première Coupe Grey en 2012, comme quart-arrière de l’équipe torontoise.

Micah Johnson en renfort

Les Roughriders ont aussi signé trois nouveaux contrats, dont un avec le joueur étoile Micah Johnson des Stampeders de Calgary afin de renforcer leur défense. Par contre, l’ailier défensif Willie Jefferson part rejoindre les Blue Bombers de Winnipeg.

Micah Johnson, un plaqueur défensif de 1,88 m et de 128 kilos, a passé toute sa carrière de six saisons avec la formation albertaine. Il a remporté la Coupe Grey en 2014 et 2018.

En 2018, l’Américain de 28 ans a réussi 14 sacs du quart, 28 plaqués, une interception et a forcé trois échappées.

Micah Johnson a été élu sur l’équipe d’étoiles de la Ligue canadienne de football au cours des trois dernières saisons.

Willie Jefferson dans le clan ennemi

La signature de Micah Johnson avec les Riders vient combler la perte de Willie Jefferson. L’ailier défensif a conclu une entente d’une saison avec les Blue Bombers de Winnipeg après avoir passé les trois dernières saisons en Saskatchewan.

En 2018 avec le Vert et Blanc, l’ancien numéro 7 a compilé ses meilleures statistiques en une saison. Il a réalisé 10 sacs du quart et deux interceptions.

William Powell rejoint les rangs des Roughriders de la Saskatchewan. (archives) Photo : La Presse canadienne / Mark Taylor

Un nouveau porteur de ballon

La première transaction de la journée effectuée par le directeur général et vice-président des opérations football des Riders, Jeremy O'Day, a été de signer le porteur de ballon William Powell. Les Roughriders se sont entendus pour deux saisons avec ce joueur.

L'Américain de 30 ans a joué avec le Rouge et Noir d’Ottawa au cours des quatre dernières saisons. Il a remporté la Coupe Grey en 2016.

En 2018, William Powell a accumulé 1362 verges au sol en 251 courses en plus d’inscrire six touchés.

En 35 rencontres, le porteur de ballon a obtenu 2835 verges en 500 courses.

Il a été nommé sur l’équipe d’étoiles de la division Est de la Ligue canadienne de football (LCF) en 2017 et 2018.

Le secondeur DyShawn Davis a signé un contrat d’une saison avec les Roughriders de la Saskatchewan.

L’Américain portait les couleurs des Lions de la Colombie-Britannique depuis les trois dernières années.

En 2018, Davis s'est classé quatrième au sein des unités spéciales de la LCF avec un total de 22 plaqués. Il a ajouté 13 plaqués défensifs et récupéré deux échappées.

Les quarts-arrières vedettes dans l'Ouest... mais pas en Saskatchewan

La priorité des Roughriders était de trouver un quart-arrière pour la saison. Parmi les joueurs autonomes à surveiller, il y avait Mike Reilly, Bo Levi Mitchell et Trevor Harris. Cependant, l’organisation n’a pas été en mesure de s’entendre avec l’un des trois joueurs.

Mike Reilly passera les quatre prochaines saisons avec les Lions de la Colombie-Britannique.

Les Eskimos d'Edmonton ont trouvé leur remplaçant en Trevor Harris, un quart-arrière qui jouait avec Ottawa, qui a signé un contrat de deux ans avec l'équipe albertaine.

De son côté, Bo Levi Mitchell s'est entendu avec les Stampeders de Calgary sur un contrat de quatre ans.