Un nouveau-né au zoo de Winnipeg

Le gibbon à mains blanches, ou gibbon lar, est une espèce de primates appréciée des visiteurs du zoo. Ce petit singe, qui est vif et aime jouer, est amusant à observer.

Après une absence de six ans, les gibbons à mains blanches ont fait un retour remarqué au zoo en 2017, et la famille évolue maintenant dans un nouvel enclos mieux adapté à ses besoins.

L’Association des zoos et des aquariums, à travers son plan d’action pour la survie des espèces en péril, avait recommandé qu’on réunisse la femelle, Maya, et le mâle, Samson, pour qu’ils puissent s’accoupler.

« Maya et Samson semblent s’être bien entendus dès le départ et nous espérions qu’il y aurait un bébé depuis un certain temps. Alors c’est vraiment une bonne nouvelle pour le personnel, les bénévoles et les visiteurs », indique Grant Furniss, le directeur des opérations zoologiques au Zoo du parc Assiniboine.

Les responsables du zoo ne connaissent pas encore le sexe du bébé gibbon. Ils donnent d’abord aux parents le temps nécessaire pour établir un lien de filiation. La famille a eu droit à une certaine intimité dans une zone privée, où l’équipe de soins animaliers a pu les observer à distance, explique le zoo par communiqué.

La femelle est une mère attentive, et le bébé se porte bien, précisent les responsables du zoo, ajoutant que les gibbons ont maintenant accès à leur habitat intérieur, qui reste cependant fermé aux visiteurs.

Un départ, et un retour

En 2011, alors que le bâtiment qui abritait les singes n’était plus considéré comme approprié, le zoo avait transféré les gibbons dans un zoo privé, situé en Ontario.

Les gibbons à mains blanches ont de très longs bras qui les aident à se propulser d'une branche à l'autre dans les arbres de la forêt tropicale où ils vivent à l'état naturel. On les voit ici dans leur habitat du zoo. Photo : Wayne Hewitt/ Zoo du parc Assiniboine

Plus tard, quand les lions asiatiques ont été transférés en Angleterre, l’espace qu’ils occupaient est devenu disponible. Le zoo a rénové cet espace pour y aménager un habitat pour les gibbons, qui ont pu y revenir il y a deux ans.

Maya, qui est elle-même née au zoo de Winnipeg, en 2011, juste avant que les singes ne soient transférés, a pu y être ramenée. Il y avait avec elle Samson, un singe de 15 ans dont le géniteur était né au zoo du parc Assiniboine en 1992 et avait été transféré à Edmonton en 1994.

Les gibbons à mains blanches sont une espèce menacée en raison de la chasse et de la perte de leur habitat naturel, en Asie du Sud-Est.

Ils vivent dans les arbres de la forêt tropicale et figurent parmi les plus rapides des primates. La couleur de leur pelage, doux et épais, va du noir au fauve pâle.