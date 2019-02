Produits forestiers Temrex investit 8 millions à Nouvelle

Selon le communiqué de l'entreprise, cet investissement viendra consolider 450 emplois directs et indirects en Gaspésie et assurera le maintien des opérations à l’usine de Nouvelle. Les nouvelles installations viendront pallier la diminution du marché du bois non séché.

Le complexe, qui fonctionnera au gaz naturel liquéfié (GNL), pourra traiter un million de pieds de mesure de planche (pmp). Le système sera aussi équipé d’un récupérateur de chaleur ce qui, selon Temrex, devrait diminuer la consommation d’énergie de 15 %.

La mise en activité du nouveau système s’effectuera jusqu’à la fin mars. Le pavage autour des nouveaux séchoirs sera réalisé à l’été 2019.

Le projet d’intégrer une chaudière à la biomasse a été mis de côté pour le moment en raison des coûts supplémentaires de 7 millions et des délais générés dans la mise en place du système de séchage.

Temrex fait aussi valoir qu’il n’y a pas de personnel qualifié dans l’Est-du-Québec pour faire fonctionner ce modèle de chaudière.

L'entreprise précise qu’elle écoule présentement l’ensemble de ses copeaux, écorces, sciures et planures auprès d’entreprises qui utilisent la biomasse pour produire de la pâte, du papier, des granules ou de l’électricité.

Produits forestiers Temrex a aussi d’autres projets dans ses cartons, dont notamment, une usine entièrement connectée.

L’entreprise entend ainsi installer un système de traçabilité des paquets de bois, ce qui améliorerait la gestion du séchage en fonction des essences et de la qualité du bois.

Temrex, qui produit et transforme du bois d’œuvre résineux, est l’un des principaux producteurs de bois de sciage de la région. La production annuelle de l’usine de Nouvelle est de 130 millions de pieds mesure de planche (pmp) de bois.

La direction de Produits forestiers Temrex a décliné nos demandes d’entrevue.