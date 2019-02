Combien le Congrès mondial acadien coûtera-t-il?

Le Congrès mondial acadien (CMA) coûtera 10 millions de dollars, selon des chiffres obtenus par Radio-Canada à 6 mois de l'événement, qui aura lieu à l'Île-du-Prince-Édouard et dans le sud-est du Nouveau-Brunswick en août 2019.

On a des fonds des trois paliers gouvernementaux, soit le fédéral, les provinces et les municipalités. On travaille avec 20 municipalités , dit la directrice du CMA, Vaughne Madden.

Le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard a annoncé en mai dernier une contribution d’un million de dollars.

Le gouvernement libéral de Brian Gallant, au Nouveau-Brunswick, a promis de débourser 22 % des coûts totaux de l'événement, jusqu'à un montant maximal de 3 millions de dollars, selon les chiffres obtenus par Radio-Canada. Le gouvernement progressiste-conservateur de Blaine Higgs maintient cette promesse.

Blaine Higgs respectera l'engagement de 3 millions de dollars qu'avait promis le gouvernement de Brian Gallant. Photo : La Presse canadienne

Le gouvernement fédéral octroie quant à lui un montant de 3,4 millions de dollars. L’argent provient des fonds de Patrimoine canadien et de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique.

Ensemble, les deux provinces et Ottawa offrent donc 7,4 millions de dollars. À cela s’ajoutent les participations financières des municipalités participantes et des différents commanditaires et partenaires.

Des partenaires silencieux

Plusieurs de ces commanditaires et partenaires n’ont pas encore révélé leur contribution au public. Selon la directrice du CMA, Vaughne Madden, c’est à eux, et non aux responsables de l’événement, d’en faire l’annonce.

Elle refuse donc de dévoiler de qui vient tout l’argent que le CMA a déjà, mais elle assure que l’administration de l’événement détient déjà 8 millions de dollars.

Le CMA 2019 respecte son échéancier quant au financement, assure sa directrice, Vaughne Madden. Photo : Radio-Canada

Les 2 millions de dollars toujours manquants seront obtenus grâce à la vente de billets et d’articles promotionnels, dit-elle.

Il y a la marchandise, mais aussi la nourriture, les boissons, les frais d’entrée, il y a un coût par rapport à la réservation de pavillons.

Avec les informations de Catherine Allard et Camille Bourdeau