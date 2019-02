Malaise dans les milieux sportifs devant l'étendue des délits sexuels

Ce ne sont pas des choses qu'on aime entendre, qu'on aime lire, mais quelque fois il ne faut pas se cacher la tête dans le sable, ce sont des situations que l'ont connaît , a avoué le girecteur général de Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue, Daniel Asselin, à l'émission Région zéro 8.

Le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, qui compte plusieurs programmes de sport-études, a refusé de commenter l'enquête de CBC News, CBC Sports et Radio-Canada sports.

Même chose pour Hockey Abitibi-Témiscamingue, qui s'en remet à son organisation provinciale et aux communications d'Hockey Québec. On nous assure toutefois, du côté de Hockey Abitibi-Témiscamingue, que les antécédents judiciaires du personnel qui intervient auprès des jeunes sont vérifiés et revérifiés une fois tous les trois ans.

Toute nouvelle personne qui postule, il y a une collaboration avec la Sûreté du Québec pour faire une enquête au niveau des antécédants judiciaires. Après, aux trois ans, les bénévoles qui restent dans l'organisation sont réévalués au niveau de l'enquête d'antécédants judiciaires , précise Sébastien Côté, président de l'Association de hockey mineur de Rouyn-Noranda.

La Fédération d'haltérophilie du Québec a refusé également de s'exprimer sur cette enquête, en se rangeant derrière Sports Québec, une corporation privée qui assume le leadership du sport fédéré dans la province.

Au Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel du Témiscamingue, on qualifie ces révélations de bouleversantes.

Cette nouvelle démontre encore comment les agressions à caractère sexuel sont un problème social qui a été gardé secret trop longtemps. Ce qui a malheureusement causé du tort à trop de victimes, et ce, dans toutes les sphères de la vie , a écrit le CALACS.

Du côté de la Commission scolaire Harricanna, qui offre aussi des programmes sport-études, on assure que les entraîneurs sont soumis à des vérifications, comme nous l'a confirmé la responsable des communications, Johanne Godbout.

Nous vérifions les antécédents judiciaires des entraîneuses et entraîneurs. Ces dernières et derniers reçoivent des consignes de formation générale de ne pas rencontrer les athlètes seuls, toujours avoir un témoin , assure-t-elle.

Des réactions d'Ottawa

La ministre fédérale des Sports, Kirsty Duncan, s'est dite dévastée par le reportage révélant que 340 entraîneurs ont été accusés de divers délits sexuels depuis 20 ans au pays.

Aucun athlète ne devrait être victime d'abus sexuel ou de harcèlement. Cette situation est tragique et totalement inacceptable , a soutenu la ministre dans une déclaration.

La ministre Duncan a insisté sur le rôle que doivent assumer les organisations sportives afin de protéger les jeunes qui s'investissent dans le sport.