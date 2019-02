Des panneaux du toit de la Grande Place de Rimouski s’affaissent

Des panneaux du toit de la Grande Place de Rimouski se sont affaissés durant la fin de semaine. La Ville et le propriétaire du bâtiment, condamné à la démolition, ont mandaté des inspecteurs, pour évaluer la situation sur place.

Publiée dimanche sur Facebook, une vidéo montrant l’état du bâtiment désaffecté avait déjà récolté plus de 20 000 visionnements lundi après-midi et avait été partagée plus de 400 fois.

Le Groupe Sélection, propriétaire de l’immeuble, confirme avoir pris connaissance de l’incident dimanche soir.

Selon l’entreprise et la ville de Rimouski, les dommages seraient relativement mineurs.

Pour le Groupe Sélection, qui gère également la résidence pour personne âgée voisine, le bâtiment ne pose pas de risque à la sécurité du public, puisqu’il est barricadé. Malgré tout, le Groupe Sélection a mandaté des inspecteurs qui se rendront sur place pour évaluer l’état de l’immeuble.

Des panneaux et des morceaux d'isolant ont chuté. Photo : Radio-Canada

La municipalité de Rimouski a également envoyé sur place des responsables du Service urbanisme, permis et inspection pour vérifier l’état du bâtiment. Aux dires de la Ville, les forts vents de la fin de semaine seraient à blâmer pour les dommages.

L’ancien centre commercial la Grande Place est condamné à être démoli. Le Groupe Sélection ne peut cependant pas procéder à la démolition avant d’avoir tenu des consultations publiques et déterminé précisément le projet de remplacement qui prendra la place de l’immeuble désaffecté.