À 14 ans, il achète son propre terrain

Le terrain de Youri Thibeault-Boisvert surplombe le relief vallonné d’un secteur forestier de Lanaudière. L’espace est vierge, mais le jeune homme y voit déjà un grand chalet de bois rond duquel il pourra admirer le paysage.

Ça va être exceptionnel , assure-t-il, le sourire aux lèvres.

Youri Thibeault-Boisvert a acheté un terrain à Mandeville à l'âge de 14 ans. Photo : Radio-Canada

Depuis qu'il est tout petit, Youri Thibeault-Boisvert met de l'argent de côté. À 14 ans, ses économies lui ont permis d’acheter ce terrain de 4500 mètres carrés situé dans la municipalité de Mandeville.

Déjà, il voit plus grand.

Mon rêve, c'est de pouvoir m'en acheter plusieurs [terrains] et de construire ma compagnie.

L’adolescent a une fibre entrepreneuriale très développée. À 8 ans, il fondait sa compagnie d’entretien de maison avec un ami. Il distribuait des cartes d’entreprise dans les boîtes aux lettres de ses voisins, offrant ses services de tonte de pelouse l’été et de pelletage l’hiver.

À 13 ans, il obtenait son premier emploi à l'Auberge du Lac Saint-Pierre avec l'accord de ses parents.

C’est son père, Steve Thibeault, lui-même entrepreneur en construction, qui l’a convaincu d’économiser très tôt.

Je lui avais dit : "Si tu retires 1 dollar de ton compte de banque, assure-toi qu'il t'en ramène deux", se souvient-il. Il se l'est répété probablement souvent dans sa tête, c'est ce qu’il fait dans son quotidien.

Selon Youri Thibeault-Boisvert, le secret de la réussite est d’être discipliné et de commencer le plus tôt possible à épargner.

[Il faut] arrêter de gaspiller son argent dans les bonbons au dépanneur ou dans les jeux vidéo et économiser dans un compte épargne , propose-t-il.

Selon le reportage de Laurence B. Lemaire