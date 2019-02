La résistance sera au cœur de la troisième saison de la série The Handmaid’s Tale

L’intrigue sera axée sur la lutte de June (Elisabeth Moss) contre le régime répressif de Gilead, a indiqué Hulu dans un communiqué. D’autres personnages seront aussi amenés à prendre position contre le régime. « Bénie soit la bataille » sera la prière qui guidera les rebelles. Hulu promet également des « retrouvailles saisissantes » et des trahisons dans les épisodes à venir.

Les trois premiers épisodes seront en ligne le mercredi 5 juin sur la plateforme de diffusion Hulu. Les autres épisodes seront présentés les mercredis subséquents.

Cette saison paraîtra plus tard qu'à l'habitude; les saisons précédentes avaient été diffusées au mois d’avril. Une date de sortie en juin rend l’émission inéligible aux prix Emmy pour cette année.

On note cependant que la diffusion de la série dramatique n’entrera pas en conflit avec celle de la très attendue saison finale du Trône de fer (Game of Thrones), qui débutera le 14 avril.

Le vice-président des séries originales de Hulu, Craig Erwich, assure que la sortie de la populaire série de HBO n’a rien à voir avec leur décision.

Nous voulions simplement donner à la série autant de temps que possible pour maintenir sa qualité , a-t-il fait valoir lundi à des critiques de télévision.

La servante écarlate a remporté six prix Emmy pour sa première saison, diffusée en 2017, dont celui de la meilleure série dramatique et de la meilleure actrice principale, pour Elisabeth Moss. Bien que la série ait remporté trois Emmy en 2018, le prix le plus prestigieux a été remporté par Le trône de fer, et c’est Claire Foy qui a gagné le titre de meilleure actrice pour son rôle dans The Crown.