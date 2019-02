L'amour en 2019

De Nathalie et Louise à Nicolas et Louise

Nicolas Niquette et Louise Lacroix. Photo : Nicolas Niquette

Louise Lacroix et Nathalie Niquette se sont connues au couvent en 1986. Alors adolescentes et les meilleures amies du monde, elles étaient loin de se douter qu'elles seraient un jour en amour, et encore moins, qu'elles formeraient un couple hétérosexuel. C'est que Nathalie est depuis devenue Nicolas.

Malgré le handicap, ils s’aiment plus que jamais

Marie-Sol St-Onge et son conjoint Alin en 2017 Photo : Marie-Sol St-Onge

Après 18 ans de vie commune, Marie-Sol St-Onge et Alin Robert ont vu leur vie basculer. Un simple mal de gorge a dégénéré en un très rare cas de choc septique pour Marie-Sol qui a dû être amputée des quatres membres.

Trouver l’amour de sa vie à l’adolescence... et le retrouver dix ans plus tard

Amélie Vallée et Jean-François Langevin. Photo : Amélie Vallée

D'amour d'adolescence à amour d'une vie, Amélie Vallée et Jean-François Langevin se sont perdus de vue plus de dix ans pour mieux se retrouver.

De la Colombie à Trois-Rivières, en passant par la Colombie-Britannique

Robin McCluskey et Ivonne T. Bernal, avec leurs deux enfants. Photo : Ivonne T. Bernal

Ivonne Bernal et Robin McCluskey se sont rencontrés dans une cafétéria sur la Rive-Sud de Montréal en 2011. Une rencontre improbable pour cette Colombienne d'origine et ce Britanno-Colombien. Sept ans plus tard, deux enfants, et un mariage, ils demeurent maintenant à Trois-Rivières et ne changeraient leur vie pour rien au monde.

