Modernisation du réseau électrique de Sault-Sainte-Marie

Selon le maire Christian Provenzano, Sault-Sainte-Marie sera la première ville canadienne à déployer un réseau intelligent sur l’ensemble de [son] territoire.

Lorsqu’il sera complet, le réseau intelligent rendra nos infrastructures énergétiques plus fiables, réduira les pertes d’énergie et bâtira une économie plus innovatrice pour nos citoyens. Christian Provenzano, maire de Sault-Sainte-Marie

Le communiqué de Ressources naturelles Canada indique que le projet réduira les coûts de la production et de la distribution d’électricité, en plus d’encourager l’utilisation de sources d’énergie plus propres.

En tant que service axé sur la collectivité, nous sommes toujours à la recherche de solutions innovatrices pour aider nos abonnés à économiser et à réduire leur empreinte carbone , a déclaré Rob Brewer, le PDG de PUC Distribution.

Le nouveau réseau pourra entre autres mieux intégrer l’utilisation de panneaux solaires sur les toitures.

L’investissement a été annoncé lundi après-midi par le député de Sault Ste. Marie, Terry Sheehan, au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, Amarjeet Sohi.

De gauche à droite : le maire de Sault-Sainte-Marie, Christian Provenzano, le PDG de PUC Distribution, Rob Brewer, et le député fédéral, Terry Sheehan. Photo : Sandra Paul

Ce projet de réseau électrique intelligent nous donne un aperçu de notre avenir fondé sur l’énergie propre et annonce une nouvelle vague d’activité économique pour la région , a déclaré M. Sheehan.

Le ministère affirme que le projet devrait créer 140 emplois et attirer à Sault-Sainte-Marie des industries associées au secteur de l’énergie propre.