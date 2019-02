Le moment de la collision avec Andromède se précise

La rencontre entre notre Voie lactée et la galaxie voisine Andromède se produira dans environ 4,5 milliards d'années, montrent des travaux réalisés à partir des données recueillies par le satellite européen Gaia.

Les astrophysiciens soupçonnent depuis longtemps qu'Andromède entrera un jour en collision avec la Voie lactée, un événement céleste qui remodèlera complètement notre voisinage cosmique.

Agrandir l’image Une vue d'Andromède avec les mesures du mouvement des étoiles qui composent la galaxie. Photo : ESA/Gaia/NASA/Galex

Les présents travaux laissent à penser que ce choc se déroulera dans environ 4,5 milliards d’années, et non dans 3,9 milliards d’années comme il était généralement estimé jusqu’à aujourd’hui.

Le saviez-vous? Andromède est également connue sous le nom de M31

Elle a été décrite pour la première fois en 964 par l’astronome perse Abd al-Rahman al-Soufi.

Située à environ 2,55 millions d'années-lumière du Soleil (une année-lumière correspond à 9460 milliards de kilomètres), elle est considérée comme la sœur jumelle de la Voie lactée, la galaxie dans laquelle se trouve notre système solaire.

La Voie lactée et la galaxie d'Andromède se rapprochent l'une de l'autre à plus de 440 000 km/h.

Notre voisinage galactique

La Voie lactée appartient à un grand ensemble d’une soixantaine de galaxies connu sous le nom de Groupe Local. Ce groupe inclut nos voisines : Andromède, le Grand Nuage et le Petit Nuage de Magellan, et les galaxies du Triangle et de Barnard.

À ce jour, les mouvements tridimensionnels des galaxies du Groupe Local restaient en grande partie inconnus, ce qui ne permettait pas de dresser un portrait précis de l’avenir de la Voie lactée.

Nous devions explorer les mouvements des galaxies en 3D pour découvrir comment elles ont grandi et évolué, et ce qui crée et influence leurs caractéristiques et leur comportement. Roeland van der Marel, Space Telescope Science Institute

« Nous avons été en mesure de le faire en utilisant les plus récentes données de grande qualité rassemblées par Gaia », explique Roeland van der Marel.

Le saviez-vous? La mission Gaia a été lancée avec succès le 19 décembre 2013.

La mission devait au départ durer cinq ans, mais l’Agence spatiale européenne l’a prolongée jusqu’en décembre 2020.

Une carte des étoiles

L’objectif premier du satellite européen Gaia est de créer la carte 3D la plus précise à ce jour de la Voie lactée.

Il doit suivre avec précision les positions et les mouvements d'un grand nombre d'étoiles et d'autres objets cosmiques. En fait, sa mission vise à suivre plus d'un milliard d'étoiles dans notre galaxie, mais aussi dans celles du voisinage.

Dans la présente étude, les données utilisées concernent un certain nombre d'étoiles dans notre galaxie, dans Andromède et dans celle du Triangle.

La galaxie du Triangle Photo : ESA/NASA

Ces galaxies voisines se trouvent entre 2,5 et 3 millions d'années-lumière de la Voie lactée et interagissent les unes avec les autres.

Les informations recueillies ont permis de déterminer les taux de rotation de ces deux galaxies de notre voisinage, ce qui n'avait jamais été fait auparavant.

Les scientifiques ont ainsi pu réaliser un exercice d’archéologie astronomique en estimant comment elles se sont déplacées par le passé, et surtout comment elles risquent de se déplacer dans le futur.

Collision reportée

Les modèles créés laissent à penser que le choc entre Andromède et la Voie lactée se déroulera quelques centaines de millions d’années plus tard, mais aussi qu’il ne sera pas frontal comme on le pensait. Les chercheurs estiment en effet que la rencontre se ferait plutôt latéralement.

Andromède sera devancée

Une autre galaxie voisine de la nôtre, le Grand Nuage de Magellan, devrait frapper la Voie lactée avant Andromède, ont estimé récemment des astronomes américains.

Le Grand Nuage de Magellan Photo : NASA/JPL-Caltech/STScI

Selon Marius Cautun et ses collègues de l’Université Durham, le Grand Nuage de Magellan percutera de plein fouet notre galaxie pour finalement fusionner avec elle dans 2,4 milliards d’années.