Festival du Voyageur : place aux artistes!

Le Festival du Voyageur, à travers l’ensemble de sa programmation, représente l’un des plus importants véhicules de promotion de la langue française en territoire manitobain. Chaque année, francophones, anglophones, Autochtones, Métis, touristes et nouveaux arrivants se donnent rendez-vous pour applaudir le talent d’artistes locaux, nationaux et internationaux.

De Mireille Mathieu à Robert Charlebois, en passant par Édith Butler, Gerry et Ziz, Bourbon Gauthier ou les Laroche, ils ont tous su laisser dans le coeur des festivaliers de doux souvenirs... et quelques archives mémorables.

À ne pas manquer Pour souligner l’apport des musiciens au Festival du Voyageur, la chroniqueure Marie-Gabrielle Ménard a rencontré six artistes et groupes d’ici autour d’un verre de caribou. Découvrez ces Minutes Caribou à partir du 15 février.

Avec les échanges continuels entre le Festival et la Louisiane, et la relation qui s’est développée avec Hadley Castille, notamment, on a même fini par avoir une influence sur l’éducation en français en Louisiane. Lucien Loiselle, ancien Voyageur officiel

Depuis 50 ans, le Festival du Voyageur s’assure également d’offrir une tribune aux artistes émergents, issus de la scène locale, en leur consacrant une partie de sa programmation.

Des artistes qui, aujourd'hui, rayonnent hors des frontières manitobaines ont d'abord brillé sous les projecteurs du Festival. Parmi eux : Daniel Lavoie, Geneviève Toupin, Jocelyne Baribeau (Madame Diva), Chic Gamine, Marie-Josée Dandeneau, Benoît Morier, Kelly Bado, Justin Lacroix, Faouzia ou encore Rayannah.

Plusieurs émissions de télévision ont aussi permis de faire valoir des artistes d'ici et d'ailleurs au cours des ans, dont le fameux Télé-Relais de Radio-Canada.

Dans les années 2000, le Festival a tenu la vedette dans le cadre de l'émission Pour un soir seulement, tournée pendant une dizaire d'années au Centre culturel franco-manitobain, ajoutant une kiryelle d'artistes à la programmation de la fête hivernale.

Et n'oublions pas le Petit Canada, cette activité organisée par le Conseil jeunesse provincial avec l'appui du 100 Nons, qui permet au Festival de consacrer la soirée du jeudi soir à la jeunesse, autour d'une programmation musicale qui met l'accent sur la relève.

Les artistes en 2019

Le 50e anniversaire représente une occasion de ramener sur scène certains des groupes et des artistes francophones qui ont marqué la scène locale. Les nostalgiques pourront y revoir Folle avoine, Gerry et Ziz, Les Surveillantes, Valjean, et Madrigaïa, ainsi que Mama Funk et Pisse de chameau, par exemple.

Se joindront à cette heureuse bande d’autres artistes d’ici et d’ailleurs, tels Alaclair Ensemble, Beauséjour, Burnstick, Suzanne Kennelly, Étienne Fletcher, Jacobus, Isabelle Boulay, La Bronze, Kelly Bado ou les Colocs.

Quelques-uns des artistes qu'on a vus au cours des années :