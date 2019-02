La soif de savoir s'invite au 31e Salon du livre de Trois-Rivières

L'essayiste, philosophe et professeur en sciences de l'éducation à l'UQAM Normand Baillargeon agira à titre de président d'honneur.

À l'âge des écrans, à l'âge de cette pensée pressée, de ce papillonnage d'une chose à l'autre, des fake news, énumère-t-il, à l'ère où les gens, semble-t-il, souffrent de malaises à cause de ces écrans-là, le livre, avec le moment d'attente qu'il impose recrée un certain rapport à soi qui me semble salutaire et important.

Je pense qu'on redécouvre l'importance d'une certaine forme de solitude, d'une certaine forme de contact avec soi-même. Normand Baillargeon, président d'honneur du 31e Salon du livre de Trois-Rivières

Les invités d'honneur représenteront respectivement un thème : la littérature jeunesse sera portée par Olivier Bernard, le récit par Louise Portal, le roman historique par Laurent Turcot, la poésie par Joséphine Bacon, la gastronomie par Jean Soulard et l'illustration par la Trifluvienne Mathilde Cinq-Mars.

Le rôle d'écrivain en résidence a été confié à l’artiste multidisciplinaire Marjolaine Beauchamp. Ses textes quotidiens seront lus pendant l'événement et publiés sur le site du Salon.

Le prix d'entrée pour une journée sera maintenu à 4 $ et les jeunes de 12 ans et moins auront accès au salon gratuitement.

Un passeport est également disponible pour les quatre jours de l'événement.