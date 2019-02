Un ex-militaire de la Haute-Gaspésie récompensé

Gaston Henley a reçu la médaille du service spécial de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) pour ses 183 jours de service en Allemagne, au temps de la guerre froide, ainsi que la médaille canadienne du maintien de la paix.

La cérémonie a eu lieu à Sainte-Anne-des-Monts en présence d’autres vétérans gaspésiens et d’élus.

Il s’agissait d’un grand moment d’émotion pour l’ex-militaire.

L'ex-militaire Gaston Henley Photo : Radio-Canada

Je suis très heureux. On forme une grande famille, et aujourd’hui je m’aperçois qu’il y a beaucoup de gens que je ne connais pas ici qui sont venus me voir précisément. Ils partent de Gaspé, ils partent de partout pour venir me voir. Je suis très heureux, c’est émotif , affirme-t-il.

Le vétéran Jacques Bouchard, à l’origine de cette cérémonie, souligne l’importance des médailles que Gaston Henley a reçues.

Nous, les militaires, on sait ce que ça représente, une médaille. La médaille de Chypre, c’est six mois entre deux nations qui se tirent dessus. Ce n’est pas rien! , soutient Jacques Bouchard.

D’après les informations de Michel-Félix Tremblay