Le PJFM, un parlement qui rassemble les jeunes francophones depuis 35 ans

« Un de nos ministres a proposé que l’on remplace les cimetières et que l'on mette tous les cercueils des gens dans les cours arrière de tout le monde », lance le président du 35e PJFM, Stéphane Grégoire. Il ajoute que si les projets de loi débattus sont loufoques, ce n’est pas sans raison.

« Ils ont plus de temps pour penser aux règlements parlementaires, [apprendre] comment se présenter lorsqu’ils font un discours, ils n’ont pas besoin de trop penser aux enjeux trop sérieux. Si on commence à débattre de vrais enjeux, ça peut devenir sérieux ou émotionnel », poursuit-il.

Le PJFM de 2019 était le premier parlement jeunesse de l’étudiant en 12e année inscrit au Centre scolaire Léo-Rémillard René Piché, à Winnipeg.

« Je suis aussi membre du Conseil d'administration du Conseil jeunesse provincial, alors c’est vraiment fun de prendre des qualités qu’on a déjà ailleurs dans notre vie pour pouvoir les amener ici en politique », indique-t-il.

Stéphane Grégoire affirme que l’expérience lui a ouvert les yeux quant au travail des politiciens.

« Au début, c’était vraiment pour apprendre comment se comporter en chambre et le règlement [...], la deuxième journée, on a continué avec les débats et les projets de loi, alors là, j’ai pu vraiment mettre mon mot dans la conversation », explique-t-il.

Une expérience qui donne de la confiance

C’est justement l’un des objectifs du PJFM, renchérit la leader de la Chambre, Janine Brown qui étudie en 12e année à l’école secondaire Nelson McIntyre Collegiate à Winnipeg.

« J’ai vu la grande différence que le PJFM peut faire dans les vies des jeunes, quand tu regardes les gens qui viennent pour la première fois et sont gênés le premier jour, ils ne disent rien, et le deuxième jour, ils font un petit discours, et le troisième jour, ils sont en train de faire les amendements et de faire des [plus longs] discours », dit-elle.

« J’adore le fait que tu peux prendre des personnes plus jeunes, des personnes plus timides et tu peux vraiment leur donner la chance de développer cette confiance-là et développer ces différentes habiletés de discours », poursuit celle qui en est à sa quatrième participation.

Les langues se délient en français

Pour Janine Brown, le PJFM a aussi été l'occasion de parler la langue qu’elle avait apprise à l’école. « C’est toujours un peu gênant d'interagir avec des gens qui sont nés dans des familles francophones et qui ont grandi avec le français toute leur vie, parce que tu vas toujours sentir un accent peut-être qui n'est pas parfait, je vais faire des fautes de grammaire », explique-t-elle.

« Je trouve que tout le monde ici est tellement accueillant et que c'est vraiment une bonne occasion de sortir dans la communauté francophone, de sentir que tu as une place et de vraiment pratiquer ton français dans une situation de vraie vie et pas seulement à l’école », note la jeune femme.