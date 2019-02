La ministre Andrée Laforest se veut rassurante quant à la déclaration unique d’impôt

La mise en place d’une déclaration unique d’impôt proposée par le gouvernement Legault pourrait entraîner plusieurs pertes d’emploi.

Le Centre de données fiscales de Jonquière compte 1300 employés dont le quart travaillent temporairement.

La députée de Chicoutimi promet que les emplois perdus vont demeurer dans la région.

J’ai toujours dit que j’allais tout faire pour garder les emplois ici en région. Il faut considérer que le rapport d’impôt unique c’est bon pour tout le Québec. C’est très économique et je pense que la fiscalité du Québec, il faut y croire. Maintenant, c’est certain qu’avec tous les emplois que j’essaie d’amener avec les différents projets, quand on a dit qu’on allait ramener 5000 emplois en région dans notre promesse électorale, c’est certain que je vais essayer d’en avoir le plus possible dans ma région , explique Andrée Laforest.

Si le gouvernement caquiste estime que cette déclaration unique d’impôt ferait épargner beaucoup, l’économie qu’il permettrait de réaliser n’a pas été chiffrée pour l’instant.

Ne soyez pas inquiets, je vais être là et tous les emplois qu’on va perdre, on va aller les rechercher. Andrée Laforest, députée de Chicoutimi

La proposition du gouvernement Legault a été votée à l'unanimité par les députés. Ce projet de loi pourrait toucher plus de 5000 emplois au Québec.