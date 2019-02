Sensibiliser les motoneigistes au Bas-Saint-Laurent

Le Bas-Saint-Laurent compte sur 1800 kilomètres de sentiers de motoneige. La vaste majorité d'entre eux passent sur des terres agricoles.

Les agriculteurs qui donnent un droit de passage sur leurs terres doivent quelques fois rappeler à l'ordre certains motoneigistes qui quittent les sentiers lors de leurs randonnées.

C'est pourquoi l'Union des producteurs agricoles, Tourisme Bas-Saint-Laurent et la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec s'associent afin de sensibiliser certains amateurs à l'importance de respecter les endroits où il est possible de passer.

Pour le directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent, Pierre Laplante, il est important de faire cette campagne maintenant.

Souvent on se parle entre organisations quand on est en temps de crise... là, l'objectif c'était d'être proactif et de travailler ensemble.

Pierre Laplante, directeur général, Tourisme Bas-Saint-Laurent