De la Colombie à Trois-Rivières, en passant par la Colombie-Britannique

Ivonne Bernal et Robin McCluskey se sont rencontrés dans une cafétéria sur la Rive-Sud de Montréal en 2011. Une rencontre improbable pour cette Colombienne d'origine et ce Britanno-Colombien. Sept ans plus tard, deux enfants, et un mariage, ils demeurent maintenant à Trois-Rivières et ne changeraient leur vie pour rien au monde.