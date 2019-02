Affaire McArthur : une veillée à la chandelle en mémoire des victimes

L’événement a lieu à l’église Metropolitan Community, dans le quartier Riverdale de Toronto. Une émission spéciale sera présentée sur les ondes de RDI dès 19 h .

Neuf bougies seront allumées en mémoire des huit hommes qui ont été tués par M. McArthur et une pour leurs amis, leurs familles et les communautés touchées.

Je pense que la veillée de ce soir marquera vraiment le début du processus de guérison , a déclaré le révérend Jeff Rock, pasteur principal de l’église.

La veillée de dimanche inclura une participation des communautés autochtones, hindoues et musulmanes. Nous savons que le meurtrier visait les gens originaires de l'Asie du Sud et du Moyen-Orient, et ça nous brise le cœur , a souligné M. Rock.

Celui-ci a ajouté que la ville devait en faire plus pour lutter contre le racisme et pour faire en sorte que les personnes LGTBQ soient acceptées dans toutes les communautés. Ce crime est un rappel que (ces communautés) ne sont pas autant en sécurité qu’on voudrait le croire.

Nous voulons nous rassembler - des personnes de confessions différentes, de toutes les races et origines, de genre et d’identité de genre différentes, d’orientation sexuelle différente – pour nous engager tous ensemble à rendre notre ville plus sécuritaire, plus ouverte et honnête , a expliqué le révérend.

Les dons recueillis lors de la veillée à la chandelle de dimanche seront versés à l'Alliance pour la prévention du sida pour les gens originaires d’Asie du Sud.