Les recherches pour retrouver le corps de Susan Kublu suspendues pour la fin de semaine

L'Unité des crimes majeurs du Service de police d'Ottawa (SPO) a suspendu temporairement, au cours de la fin de semaine, ses recherches dans le but de retrouver le corps de Susan Kublu sur le site de la décharge du chemin Trail.

Les membres de l'Unité tentent, depuis deux semaines, de retrouver le corps de la femme de 37 ans.

Selon le SPO, les recherches ont été suspendues pour permettre aux membres de l'équipe qui travaillent dans des conditions difficiles de prendre une pause.

Susan Kublu est portée disparue depuis le 10 janvier dernier. Même si les policiers n'ont pas découvert de corps, ils estiment qu'elle a été victime de meurtre.

La fille de la victime et un homme de 28 ans ont été arrêtés et accusés de meurtre au deuxième degré et de profanation d'un cadavre.

Les recherches devraient reprendre en début de semaine, selon les policiers.