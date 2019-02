Alicia Keys anime la 61e soirée des prix Grammy à Los Angeles

Les rappeurs et artistes féminines partent favoris pour la principale cérémonie animée par Alicia Keys qui s'est s'amorcée à 20 h sur les ondes de CityTV et de CBS. Des artistes canadiens ont été récompensés lors du gala hors d'onde des Grammy présenté dimanche après-midi.

C'est la chanteuse et musicienne Alicia Keys, elle-même lauréate de 15 prix Grammy, qui animera la soirée de gala. Elle est la première femme à occuper ce rôle depuis Queen Latifah en 2005.

Elle a promis cette année des performances « de malades » avec des prestation de Lady Gaga et Cardi B, mais aussi la participation d'icônes de la musique américaine, comme Dolly Parton et Diana Ross.Cette dernière montera sur scène pour une célébration des années Motown.

Les Grammy devraient aussi rendre hommage à Aretha Franklin, disparue l'été dernier.

Pour Alicia Keys, la montée en puissance des femmes n'avait « que trop tardé ».La chanteuse a insisté sur l'importance « pour les femmes d'avoir une place afin de montrer qu'[elles] aussi [sont] là, bien là, et qu'[elles sont] les créatrices de [leur] propre musique ».

Des Canadiens ont été récompensés lors du pré-gala des prix Grammy

Ainsi, le violoniste manitobain James Ehnes s'est vu décerner le Grammy remis au meilleur album classique par un soliste. La pièce qu'il a interprétée, le concerto de violon d'Aaron Jay Kernis, a aussi obtenu le Grammy pour la meilleure composition contemporaine.

Le chanteur torontois Daniel Caesar a reçu le premier Grammy de sa carrière dans la catégorie meilleure performance en R&B pour la chanson Best Part. Le directeur artistique montréalais Willo Perron a remporté un Grammy dans la catégorie plus belle présentation pour l'album de la chanteuse St. Vincent Masseduction.

Le chanteur canadien Daniel Caesar a gagné un prix Grammy le 10 février 2019 Photo : AFP/Getty Images / ROBYN BECK

Le producteur Greg Wells, originaire de Peterborough, en Ontario, a été honoré pour sa collaboration à la bande originale du film The Greatest Show. Il faisait partie de l'équipe de musiciens ayant choisi les chansons que l'on retrouve dans le film mettant en vedette Hugh Jackman.

Le quatuor Opium Moon, dont fait partie la violoniste canado-américaine Lili Haydn, a été récompensé dans la catégorie album de musique nouvel âge de l'année pour leur disque éponyme.

Le pianiste québécois Marc-André Hamelin et son collègue Leif Ove Andsnes, en nomination dans la catégorie musique de chambre ou petit ensemble, pour l'album Le sacre du printemps, concerto pour deux pianos', sont revenus bredouilles. On leur a préféré la chanteuse Laurie Anderson et le quatuor Knonos.

Le pré-gala était animé par Shaggy. Le chanteur jamaïcain a remarqué la froide température sévissant en Californie. 'J'ai tenté de vous apporter de l'air chaud, mais j'ai échoué', a-t-il lancé aux convives.

Kendrick Lamar en tête des nominations

Pour la deuxième fois de suite, le hip-hop caracole en tête des nominations, avec huit sélections pour Kendrick Lamar, suivi de près par le rappeur canadien Drake. Mais de nombreux spécialistes attendent encore de voir si cela va réellement se traduire par des récompenses, car les organisateurs ont souvent été accusés de privilégier les artistes blancs et masculins.

Les artistes féminines sont également présentes en force à cette 61e édition, cinq sur huit étant nommées pour l'album de l'année, mais dans des genres très variés : la rappeuse gouailleuse Cardi B, la chanteuse rock-folk Brandi Carlile, l'exploratrice électro-pop Janelle Monae, la prodige du R'n'B H.E.R. et la chanteuse country Kacey Musgraves.

La chanteuse Lady Gaga est quant à elle sélectionnée dans cinq catégories, dont deux pour Shallow, la ballade romantique enregistrée avec Bradley Cooper pour le film Une étoile est née (A Star Is Born), dans lequel elle joue également.

Et dans la catégorie de la révélation de l'année, très suivie, six personnes nommées sur huit sont des femmes.

Un gala controversé

Pas moins de 84 récompenses sont décernées au total ce dimanche, certaines dans des catégories parfois assez déconcertantes, comme celle du meilleur album au son immersif ou celle du meilleur livret d'accompagnement d'album.

La controverse n'aura pas attendu le début de la fête pour entrer dans la danse. Certaines célébrités ont décliné, parfois avec fracas, l'invitation des organisateurs du gala.

C'est le cas de l'idole des jeunes Ariana Grande, qui a sorti son nouvel album Thank U juste avant les Grammy. Devant initialement se présenter sur scène, elle a accusé le producteur de la soirée, Ken Ehrlich, d'être à l'origine de son retrait et d'avoir menti sur ses motivations.

Drake, Lamar et Childish Gambino, alter ego musical du comédien et réalisateur Donald Glover, auraient eux aussi refusé de se produire sur scène et pourraient en outre boycotter la cérémonie.

Pour la première fois depuis longtemps, la Recording Academy, forte de 13 000 professionnels de l'industrie musicale, n'a pas sélectionné les grands noms de la pop habituellement abonnés aux nominations, comme Ariana Grande et Taylor Swift, reléguées toutes deux dans des catégories mineures.