Possible de patiner sur toutes les glaces extérieures d'Ottawa cet hiver?

Brandon Pardy et Caitlyn Baikie, un couple d'Ottaviens, se sont donné un défi particulier cet hiver : celui de patiner sur toutes les glaces extérieures de la ville d'Ottawa pendant la saison.

En date du 6 février, le couple avait déjà 50 patinoires derrière la cravate. Quelque 150 autres les attendent, mais la tâche ne sera pas mince avec seulement une quarantaine de jours restants à la saison.

Nous voulons faire plus d’exercice cet hiver, nous voulons découvrir de nouveaux endroits en ville. Nous sommes ici depuis des années et nous voulons voir de nouveaux cafés et d’autres trucs comme ça , a expliqué M. Pardy.

Je me suis dit : ''D’accord, allons-y.'' Lorsque j’ai consulté le site internet de la ville, j’ai été estomaquée quand j’ai constaté qu’il y en avait plus de 200 , a raconté Mme Baikie.

Sa glace favorite jusqu’à présent est celle du parc Fischer. C’était la première patinoire qui n’était pas une surface de hockey traditionnelle. Il y avait des boucles dans le stationnement et sur les trottoirs. Ils ont été très créatifs à cet endroit , a-t-elle expliqué.

Récemment, le couple a mis des jeunes à contribution pour afin de déneiger une patinoire du quartier Vanier après d’importantes chutes de neige.

Nous avons décidé d’aller leur acheter des bouteilles d’eau dans un commerce tout près. Ils étaient tellement heureux que lorsque nous sommes revenus une quinzaine de minutes plus tard, ils avaient le quart du travail de fait , a affirmé M. Pardy.