Red Bull Crashed Ice : les patineurs acadiens reviennent du Fenway Park bredouille

La patineuse Monica Boudreau est celle qui s’est le plus démarquée parmi les porte-étendards de l’étoile acadienne à Boston. L’athlète de Beresford a conclu la compétition avec une 16e position devant les spectateurs du Fenway Park, ce qui l’a propulsée en finale de la compétition.

Être avec la foule, ma famille, mes enfants, je ne pouvais pas vivre un meilleur moment , s’est réjouie la femme de 33 ans.

Je suis encore sur un nuage. Monica Boudreau

La patineuse Monica Boudreau, originaire de Beresford. Photo : Radio-Canada / Red Bull Crashed Ice

L’Acadienne avait remporté la médaille d’or lors de la course de patinage extrême de Percé la semaine dernière, lui assurant un laissez-passer pour Boston. L’athlète faisait un retour à la compétition en Gaspésie, après avoir vaincu un cancer l’année dernière.

J’ai fait des belles rencontres, les filles me donnaient des trucs pour aller plus vite , raconte-t-elle. Les 15 autres finalistes ont toutes participé à plusieurs courses sur le circuit Red Bull Crashed Ice cette année. Monica Boudreau est militaire à la base de Valcartier à Québec et mère de deux enfants.

J’essayais de savourer chaque moment présent , dit-elle. Faire partie d’une équipe d’aussi haut niveau, c’est extraordinaire.

Pas de finale chez les hommes

Chez les hommes, Samuel Nadeau a conclu l’aventure bostonienne avec une 54e place. Le patineur de Moncton a lui aussi fini en position de tête à Percé la semaine dernière.

[C’est] l'expérience qui entre! , a-t-il déclaré sur son compte Facebook. On apprend de nos erreurs.

L’athlète de 22 ans s’est démarqué sur le circuit junior pendant la saison 2016-2017 avec deux médailles d’argent à Ottawa et Saint-Paul aux États-Unis.

Dans la catégorie junior, le patineur de Memramcook, Simon Gaudet, a dû se contenter d’une 32e position au Fenway Park.

La piste de course du Red Bull Crashed Ice de Boston est la plus longue du circuit. La discipline sportive, à la croisée des techniques du hockey et du patinage de vitesse, nécessite une combinaison d’agilité et de puissance.