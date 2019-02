Relance des travaux dès lundi sur la rue Sainte-Catherine

Ces travaux, qui devaient débuter l'été dernier, avaient été reportés au début de l'année 2019 par l'administration Plante.

Les automobilistes ne pourront donc pas emprunter l'artère commerciale entre la rue McGill College et la place Phillips, ainsi qu'entre les rues City-Councilor et De Bleury, et ce, jusqu'à la fin de l'été prochain.

L'accès aux commerces et aux résidences sera toutefois maintenu.

Lors de l'annonce du report des travaux, l'an dernier, la Ville de Montréal invoquait la nécessité de coordonner la réfection avec les chantiers du REM, le Réseau express métropolitain; avec la STM, et avec d'autres partenaires.

Par ailleurs, la seule offre proposée pour le remplacement des conduites d'aqueduc avait été jugée non conforme et avait un prix trop élevé par rapport au cadre financier.