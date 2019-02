Je veux vivre, l'album de résilience de Nathalie Simard

La chanteuse Nathalie Simard signe son retour avec Je veux vivre, un projet de sensibilisation à la violence sous toutes ses formes décliné en un album, un livre de témoignages et une série de conférences spectacles. Une initiative mêlant musique et prévention qui se veut porteuse d'un message d'espoir.

Je veux vivre est né de la rencontre entre Nathalie Simard et Sylvie Morin, directrice de La Bouée, une maison d’hébergement pour femmes et enfants victimes de violence conjugale, située à Lac-Mégantic.

Sensibiliser en musique

Outre un touchant livre de témoignages de survivant(e)s et une quinzaine de conférences spectacles qui seront données à travers le Québec, le projet Je veux vivre s'articule également autour d’un album du même nom, qui doit sortir le 12 février.

Cela fait 20 ans que Nathalie n’a pas lancé de disque. Pourtant, elle est sereine à l’idée de faire découvrir des chansons inédites au public.

Car c’est une Nathalie Simard libérée de toute pression du milieu artistique et désireuse « d’être dans l’être », et non dans le paraître, qui se livre dans l’album Je veux vivre.

Je n’ai pas d’attentes du tout. [...] C’est comme mon cœur que les gens vont se procurer. Nathalie Simard

Pas une victime, mais une survivante

Abusée par son gérant Guy Cloutier lorsqu’elle était enfant, Nathalie Simard ne souhaite pas être définie comme une icône des agressions sexuelles au Québec, mais elle pense à sa fille, âgée de 25 ans, et à l'ensemble des enfants.

« Tout ce qui se passe pendant l’enfance est capital et peut vraiment changer le parcours de notre vie », a-t-elle expliqué en entrevue avec Catherine Richer, la chroniqueuse culturelle du 15-18.

En venant au monde, je n’ai pas demandé à [être abusée], je dois vivre avec et j’ai décidé d’en faire quelque chose de beau, dans le partage. Nathalie Simard

Son soutien aux Courageuses

Victime d’incompréhension et sévèrement jugée lorsqu’elle a dénoncé son agresseur, en 2004, Nathalie Simard salue le dévouement et le travail des « Courageuses », ce groupe de femmes qui accusent l'ex-producteur Gilbert Rozon de harcèlement et d'agressions sexuelles.

« J’ai juste envie de leur dire de ne pas lâcher, tout ce qu’elles font actuellement amène un éveil de conscience à plusieurs niveaux dans notre société. »