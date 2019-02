Second City offre des formations d’improvisation à de jeunes Autochtones

Des membres de Premières Nations du Manitoba et de l'Ontario sont à Toronto pour suivre des formations d'improvisation de la part de la célèbre troupe d'improvisation Second City.

L’organisme Outside Looking In (OLI) et son programme pour des leaders de demain offre ces cours afin d’aider ces jeunes à mieux se préparer à la vie d’adulte.

« Par le biais d’exercices d’improvisation qui sont engageants, ils développent des compétences en communication, apprennent à se mettre en valeur, créent des liens avec leur mentor et pourront se servir de ces expériences pour leur future vie professionnelle », explique la directrice du programme, Laura McKennan.

Pour Reo Walton, âgé de 16 ans et étudiant au secondaire dans une réserve du Nord de l’Ontario, ce programme permet de rencontrer d’autres personnes qui traversent des expériences similaires.

« C’est bien de pouvoir rencontrer beaucoup de gens qui vivent à peu près la même chose, qui vivent aussi dans une réserve isolée », confie-t-il.

Pour sa mentor, Jessica, c’est aussi une chance d’avoir accès à des programmes qui sont souvent absents de ces communautés. « Le pouvoir de l'art est incroyable. Il peut aider quelqu'un à sortir de sa coquille et à lui donner une perspective différente, et ce n'est pas nécessairement quelque chose qui peut se faire dans les écoles de ces communautés », explique-t-elle.