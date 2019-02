10 ans sans nouvelles de David Fortin

La mère de David, Caroline Lachance, admet que cette journée a une lourde charge émotive.

Toutes les années passées à espérer des nouvelles et des réponses ont été épuisantes. La famille Fortin-Lachance a aussi dû à apprendre à vivre avec des regrets.

C’est comme si c’était hier. Je me dis tout le temps : si j’avais gardé David à la maison, si j’avais écouté mon coeur de mère, David serait probablement encore avec nous autres. Ou est-ce que David aurait fui quand même une autre journée? Ce sont des questionnements comme ça que j’ai régulièrement des si, si, si... , raconte Caroline Lachance.

Caroline Lachance garde toujours espoir de retrouver son fils. Photo : Radio-Canada

Le dossier de la disparition de David Fortin est toujours ouvert à la Sûreté du Québec.

L'Organisme Enfant-Retour accompagne encore la famille dans cette épreuve.

La pire crainte pour une famille c’est de ne jamais savoir ce qui s’est passé. On doit se permettre de garder espoir. Pina Arcamone, directrice générale d’Enfant Retour.

Des liens se sont aussi tissés avec d'autres proches d'enfants disparus comme Martin Provencher et Michel Surprenant.

Mais par-dessus tout, Caroline Lachance affirme que c'est le soutien de sa propre famille qui est essentiel.

La famille c’est ce qu’il y a de plus important. Mon conjoint et notre fille, c’est ce qui me permet de continuer. Caroline Lachance

Le portrait de David Fortin apparaît sur l'une des remorques de Transport Gilmyr. Photo : Radio-Canada

Au cours des 10 dernières années, l'aide du public a été précieuse pour tenter d'élucider cette disparition. Plus de 1000 indices ont été transmis à la police.

« Il y a d’autres dossiers de disparition qui ont fait les manchettes au cours des dernières années ici au Canada comme à l’extérieur. Et il y a des enfants qui ont été retrouvés après 10 ans, 20 ans, 30 ans. Évidemment, on ne voudrait jamais qu’une famille attende aussi longtemps pour avoir des nouvelles de son enfant, mais c’est la preuve pour nous qu’on ne doit jamais baisser les bras, on ne peut jamais abandonner les recherches », explique Pina Arcamone, directrice générale d’Enfant Retour.